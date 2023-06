6 nowości na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Wiedźmin”, sezon 3., część 1.

Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę – lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.





„Siła i chaos: Nieoficjalna historia »Amerykańskich gladiatorów«”

Ten serial dokumentalny opowiada o tym, jak program „Amerykańscy gladiatorzy” podbił serca fanów w latach 90. – i dlaczego chciano szybko zdjąć go z anteny.



„Nimona”



Gdy pewien rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie zostaje wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił, jedyną osobą zdolną pomóc mu odzyskać dobre imię będzie Nimona — szelmowska nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego poprzysiągł zniszczyć.

Epicka opowieść o znajdowaniu przyjaźni w najbardziej zaskakujących sytuacjach oraz o akceptowaniu siebie i innych takimi, jakimi są. Na podstawie nominowanej do nagrody National Book Award powieści graficznej ND Stevensona z listy bestsellerów „New York Timesa”.



„Czy to też ciasto?”

Złudzenie to motyw przewodni konkursu dla najbardziej utalentowanych cukierników świata, którzy zmierzą się w rywalizacji o sporą wygraną, tworząc ciasta do złudzenia przypominające przedmioty codziennego użytku. Czy są tak dobrzy, że nabiorą jurorów i… widzów? Czy to, co widzimy, jest prawdziwe, a może to… ciasto?





„Ōoku: The Inner Chambers”

Niezwykle popularna w Japonii manga, autorstwa Fumi Yoshinagai. Opowieść zainspirowana rezydencjami kobiecymi na Zamku Edo zwanymi Ōoku jest historią zamkowych komnat, w których tradycyjne role płci były odwrócone.





„Pokémon: Najwspanialsze podróże”, część 2.

Ash i Goh nie spoczywają na laurach — przed nimi jeszcze więcej niesamowitych przygód w świecie Pokémonów.

