Pisarz odpowiada Magdzie Gessler: Nie przypominam sobie dnia, w którym wybrałem, że będę gejem

Zobacz fragment odcinka:

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Magda Gessler ostatnio powiedziała: „Coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn. Nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, o sensualności”. W swoich mediach odpowiedziałeś na nie. Dlaczego?

Mikołaj Milcke: Ręce mi opadły, wszystko mi padło, gdy przeczytałem, że mężczyzna ze strachu przed kobietą staje się gejem. Zacząłem się zastanawiać, która kobieta i kiedy mnie tak bardzo wystraszyła w życiu, że stwierdziłem: „Dobra, to teraz dla własnego bezpieczeństwa będę gejem”.

To zdanie, ta opinia Magdy Gessler, idzie dokładnie na zderzenie czołowe z tym, z czym walczę od 11 lat, z taką tezą, z takim stereotypem, że homoseksualizm to choroba, to wybór, że przy pomocy odpowiednich czarów można to zmienić.