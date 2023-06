Aleksandra Kwaśniewska w „Dzień Dobry TVN”? Córka byłego prezydenta odpowiedziała

Przypomnijmy, w czwartek 22 czerwca wieczorem stacja TVN poinformowała w oświadczeniu o zwolnieniu z programu „Dzień Dobry TVN”: Anny Kalczyńskiej, Andrzeja Sołtysika, Małgorzaty Ohme, Agnieszki Woźniak-Starak i Małgorzaty Rozenek-Majdan. Dwie ostatnie dziennikarki otrzymają teraz nowy program w stacji.

Jak podał wtedy TVN w oświadczeniu, prowadzący „Dzień Dobry TVN” pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. „Jesienią Dzień Dobry TVN czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem” – zapowiedziano.

Nowi prowadzący „Dzień Dobry TVN”

W sieci zaczęło pojawiać się mnóstwo plotek na temat tego, kto jeszcze może znaleźć się w ścisłym gronie prowadzących poranny format TVP. Portal Show News, powołując się na własnego informatora przekazał w środę 28 czerwca, że stacja może wprowadzić Roberta Stockingera, Mariusza Hładkiego, Aleksandrę Kwaśniewską, Marzenę Rogalską, a nawet Katarzynę Dowbor.

Część z tych informacji się sprawdziła. W czwartek 29 czerwca TVN podał, że wakacyjne wydanie „Dzień Dobry TVN” prowadzić będą też Mateusz Hładki z Gabi Drzewiecką oraz Robert Stockinger z Anną Senkarą.

instagram

Aleksandra Kwaśniewska ucina plotki. Chodzi o „Dzień Dobry TVN”

Tymczasem Aleksandra Kwaśniewska postanowiła na Instagramie uciąć wszelkie domysły i podkreśliła w odpowiedzi na wiele pytań od plotkarskich serwisów, że nie pojawi się w „Dzień Dobry TVN”. „Przykro mi ukrócić tę zabawę, ale to na pewno nie ja” – podkreśliła.

Przypomnijmy, Kwaśniewska pracowała już w „Dzień Dobry TVN” w 2007 roku. Wtedy została zwolniona po tym, jak postanowiła na antenie zdementować plotki na temat swojego ojca. – Od kiedy tato wrócił z Filipin, jest na ścisłej diecie i jedyne, co mu nie szkodzi, to owsianka. Gdyby w tym stanie zdrowia był alkoholikiem, już by nie żył – stwierdziła wtedy Kwaśniewska, mówiąc o „chorobie filipińskiej” Aleksandra Kwaśniewskiego. Córka byłego prezydenta nigdy nie poruszyła publicznie tematu swojego rozstania się ze stacją TVN.

Czytaj też:

Grała Natalkę w „M jak miłość”. Marcjanna Lelek uderza w TVP, wspominając swoją pracęCzytaj też:

Najlepsze seriale o prawdziwych zbrodniach na Netflix