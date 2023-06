Najlepsze seriale o prawdziwych zbrodniach na Netflix

Na Netflix znajdziecie całą masę dobrych produkcji o prawdziwych zbrodniach. Niektóre z tych historii przez lata nie ujrzały światła dziennego, a ich szczegóły poznajemy dopiero w tych produkcjach. Sprawdźcie 15 tytułów, od których trudno będzie się wam oderwać.

„Jimmy Savile: Brytyjski horror”



Gwiazdor telewizji Jimmy Savile oczarował cały naród swoją oryginalnością i filantropią. Postawione mu zarzuty odsłoniły jednak nieznaną stronę jego osobowości.



„Oszust z Tindera”



Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.



„Schody”



Gdy żona pisarza Michaela Petersona ginie w tajemniczych okolicznościach, jego życie zostaje odarte z wszelkich tajemnic.



„Król tygrysów”



Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.



„Nasz ojciec”



Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”



Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.



„Najbardziej znienawidzony człowiek w Internecie”



Nieustępliwa matka rozpoczyna internetową krucjatę przeciwko bezwzględnemu założycielowi serwisu, na którym ktoś w ramach zemsty umieścił intymne zdjęcia jej córki.



„Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Historia oparta na faktach.



„Farmaceuta”



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu”



Dokument o gimnastyczkach molestowanych przez lekarza amerykańskiej kadry, Larry’ego Nassara, oraz o reporterach, którzy ujawnili tę toksyczną sytuację.



„Zaginięcie Birgit Meier”



Dokument przybliża zawiłą sprawę zaginionej Birgit Meier, poszukiwanej od blisko 30 lat.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”



Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.



„Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh”



Szokujące tragedie powodują rozłam w zżytej społeczności w Karolinie Południowej i ujawniają wstrząsające sekrety jej najbardziej wpływowej rodziny.



„Dziewczyna z Watykanu”



Rzym, rok 1983. Po skończonej lekcji muzyki 15-letnia Emanuela Orlandi znika bez śladu, a jej zaginięcie wplątuje Watykan w nierozwikłaną od dziesiątek lat tajemnicę. Czytaj też:

