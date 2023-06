Madonna pod opieką lekarzy. „Rodzina przygotowywała się na najgorsze”

W ubiegły weekend stan zdrowia Madonny pogorszył się, a piosenkarka trafiła na szpitalny oddział intensywnej terapii, gdzie spędziła kilka dni. Menedżer wokalistki przekazał, że rozwinęła się u niej „poważna infekcja bakteryjna”.

Madonna miała rozpocząć trasę koncertową zatytułowaną „Celebration” 15 lipca. „W tej chwili będziemy musieli wstrzymać wszystkie zobowiązania, w tym trasę koncertową. Wkrótce podamy więcej szczegółów, w tym nową datę rozpoczęcia trasy i przełożonych koncertów” – przekazał Guy Oseary w oświadczeniu, którego treść opublikował w środę Sky News.

Nowe informacje o stanie zdrowia Madonny. „Czuje się dobrze”

Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Jak pisze „Daily Mail”, kiedy gwiazda została zabrana do szpitala w weekend, rodzina piosenkarki – w tym jej sześcioro dzieci – miała „przygotowywać się na najgorsze”.

W wywiadzie dla brytyjskiej gazety krewny rodziny przyznał, że „przez ostatnie kilka dni nikt tak naprawdę nie wiedział, w jakim kierunku potoczą się sprawy”. „Dlatego tę sprawę od soboty trzymano to w tajemnicy. Mieliśmy świadomość, że możemy ją stracić ” – przyznał.

W czwartek pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia Madonny. Amerykańska komiczka i producentka telewizyjna Rosie O’Donnell, a prywatnie przyjaciółka gwiazdy zapewniła, że ta „czuje się dobrze”.

Madonna odwołuje koncerty. Co jej dolega?

To nie pierwszy raz, kiedy piosenkarka odwołuje koncerty. Ostatnio, pod koniec 2019 r. miała wystąpić w Bostonie. Wszystkie koncerty zostały jednak odwołane, co gwiazda potwierdziła we wpisie na Instagramie.

„Wybaczcie ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń. Robienie show sprawia mi wiele radości, a odwołanie go jest rodzajem kary ” – napisała Madonna wyjaśniając, że powodem takiej decyzji są jej problemy zdrowotne. „Ból, który odczuwam, jest przytłaczający. Muszę odpocząć i postępować zgodnie z zaleceniami lekarzy, aby wrócić silniejsza i lepsza ” – dodała.

