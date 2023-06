Były mąż Dody usłyszał ponad 90 zarzutów. Sąd przedłużył jego areszt

Emil S. trafił do aresztu 7 lutego 2023 roku. Wcześniej w mediach pojawiały się wielokrotnie informacje na temat przekrętów finansowych, jakich miał się dopuszczać. W rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską we „Wprost” mówiła o tym sama Doda. Teraz pobyt w więzieniu Emila S. został przedłużony do 2 września 2023 roku. Sąd obawia się bowiem, że może dojść do potencjalnego mataczenia w trakcie procesu.

Co zarzuca się Emilowi S?

Szymon Banna, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Rejonowej w rozmowie z Plotkiem wyznał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów przez producenta filmowego.

– 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył do dnia 2 września 2023 r. stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Emila S. Sąd podzielił argumentację Prokuratury, że dalsze stosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego jest konieczne z uwagi na zaplanowane w sprawie czynności procesowe oraz z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę, oraz obawę matactwa procesowego z jego strony. Sąd wskazał także, że materiał dowodowy zebrany w tej sprawie przez Prokuraturę wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów przez podejrzanego. Postanowienie to nie jest prawomocne – podał.

Według dochodzenia, Emil S. jest pdejrzany o przywłaszczenie mienia na łączną kwotę 50 mln złotych. Miał przekazywać pieniądze pozyskane od inwestorów na konto spółki założonej na Malcie.

– Warto przypomnieć, że w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Warszawie podejrzany Emil S. usłyszał ponad 90 zarzutów obejmujących głównie przestępstwa przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci środków pieniężnych w łącznej kwocie ok. 4,7 mln zł przeznaczonych na produkcję filmu – przekazał rzecznik.

