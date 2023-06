Liam Neeson powraca w kolejnym thrillerze. Jest zwiastun „Ultimatum”

Mistrz kina akcji Liam Neeson powraca w pełnym napięcia thrillerze prosto od producentów filmów „Pasażer” i „Non-Stop”. Scenariusz do „Utlrimatum” napisali Chris Smith („Dzień Bastylii”, „Inwazja”), Alberto Marini („Słodkich snów”, „Nieznany”), Ward Parry, a reżyserią zajął się Nimród Antal („Predators”, „Stranger Things”, „Kontrolerzy”). Tym razem gwiazda „Uprowadzonej” zasiądzie za kierownicą samochodu-pułapki, by stoczyć mordercze zmagania o życie najbliższych.

Naprzeciw niego, w zabójczym wyścigu z czasem, staną między innymi: Embeth Davidtz („Matylda”, „Lista Schindlera”), Matthew Modine („Stranger Things”, „Mroczny Rycerz powstaje”), Jack Champion („Avatar: Istota wody”, „Avengers: Koniec gry”), Arian Moayed („Sukcesja”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”).

„Utlimatum”. O czym jest film?

Mieszkający w Berlinie, amerykański biznesmen Matt Turner (Liam Neeson) odwozi dzieci do szkoły, kiedy odbiera tajemniczy telefon. Głos ze słuchawki informuje go, że w jego samochodzie jest bomba, a brak współpracy czy próba kontaktu z policją grożą natychmiastową eksplozją. Aby uratować siebie i bliskich, Matt będzie musiał wykonać szereg zleceń nieznanego szantażysty. Jeśli odmówi, uzbrojony ładunek wybuchnie, zabijając Matta i niszcząc wszystko dookoła. Zmuszony do ciągłej jazdy, niemogący opuścić pojazdu mężczyzna rozpoczyna bezprecedensową walkę z czasem i desperacki wyścig po to, by ocalić życie.

Obejrzyj oficjalny zwiastun filmu:

„Ultimatum” w kinach od 25 sierpnia 2023 roku.

Galeria:

