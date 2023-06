Tomaszewska szczerze o odejściu Nowickiego z „PnŚ”. Wszyscy są zaskoczeni

Łukasz Nowicki poinformował w oświadczeniu wydanym we wtorek 27 czerwca, że postanowił po 13 latach odejść z „Pytania na Śniadanie”.

„To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań” – napisał i dodał, że za kilka dni skończy 50. lat, a za tym idą przemyślenia i podsumowania. Aktor zapewnił, że nie jest prawdą to, że czekają na niego „nowe rozrywkowe projekty”. „Prawdą jest ze chce więcej czasu poświecić rodzinie, podcastowi »Z Nowickim Po Drodze« i teatrowi. Teatrowi który zawsze był dla mnie miejscem zawodowo najważniejszym” – zaznaczył.

Współpracownicy Nowickiego nie wiedzieli, że odchodzi z „PnŚ”

Po raz ostatni widzowie „Pytania na Śniadanie” zobaczą Łukasza Nowickiego w programie w czwartek 29 czerwca. Jak się okazuje, wszyscy współprowadzący format, o których zresztą wspominał ciepło Nowicki w swoim wpisie, nie mieli pojęcia o tym, że odchodzi on z produkcji TVP2.

– My ze współprowadzącymi nie mamy kontaktu, mijamy się. Widujemy się na wspólnych spotach. Każdy z nas ma dyżury innego dnia i to nie jest zaskoczenie, że dowiadujemy się czegoś z mediów tak nagle. Nie mamy często okazji rozmawiać na co dzień. To był ogromny zaszczyt pracować z Łukaszem. Będzie nam go bardzo brakowało – skomentowała sprawę w rozmowie z „Plejadą” Małgorzata Tomaszewska.

Pod wpisem na Instagramie Nowickiego zaroiło się od komentarzy od jego współpracowników.

„Luka! Trzynastka to boska liczba, symboliczna, niech przyniesie Ci dużo szczęścia! Trzymam za Ciebie kciuki. Ja też Ci dziękuję za nasz wspólny czas – przychodziłeś zawsze przede mną, spokojnie czytałeś gazetę (papierową – co za czasy!) a kiedy już zauważyłeś, że siedzę w mejkapowni przychodziłeś się przywitać, był cmok serdeczny i pytanie – czy napiję się kawki? I dostawałam od Ciebie kawusię i prasówkę tym Twoim magicznym ciepłym głosem. Uwielbiałam ten nasz rytuał” – napisała Marzena Rogalska.

„Jesteś taki pięknie stary i mądry, że możesz ze spokojem zrobić w życiu kolejny krok. To był dobry czas z Tobą. Dziękuję Ci za Twoje wyczucie i elokwencję. Bywaj zdrów. Powodzenia” – życzyła Monika Richardson.

„Dzięki za każde miłe spotkanie. I pięknego kolejnego rozdziału życia!” – podkreśliła Agnieszka Kaczorowska.

„Łukasz, dziękuję za wspólne programy, rozmowy i duuużo śmiechu. Powodzenia i do zobaczenia” – napisała Katarzyna Cichopek.

Czytaj też:

Antoniego Królikowskiego nie stać na alimenty. Musiał sprzedać domCzytaj też:

„Pan Samochodzik i templariusze” z pierwszym zwiastunem! Jak wyszło?