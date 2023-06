Ulubienica widzów zwolniona przez Polsat. Szybko znalazła pracę w TVN

Już na początku czerwca informowaliśmy, że Polsat nie zamierza kontynuować serialu „Lulu”, który zadebiutował na antenie telewizji w marcu tego roku. W główną rolę wcieliła się Anna Dereszowska, a poza nią w produkcji zagrali też Przemysław Sadowski, Weronika Wachowska, Michał Czarnecki, Grażyna Sobocińska, Marek Siudym, Marta Chodorowska, Joanna Kurowska czy Violetta Arlak.

Główną bohaterką serialu w reżyserii Kingi Dębskiej jest Lucyna Makowska, nazywana od czasów szkolnych przez bliskich Lulu. Do tej pory zajmowała się tylko domem, była piękną żoną „przy mężu”, wysoko postawionym urzędniku i matką nastolatki. W efekcie zdrady męża i nagłego ich rozstania kobieta musiała zacząć sobie radzić sama. Tak powstał jej własny biznes cukierniczy.

„Lulu” z niezadowalającą oglądalnością

Według danych Nielsena, średnia widownia premierowych odcinków emitowanego w Polsacie w środy serialu, wyniosła 459 tys. osób, co przełożyło się na 3,55 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów. Liczby te nie były zadowalające dla kierownictwa stacji, dlatego zdecydowano o anulowaniu serii.

Anna Dereszowska, która wcielała się w główną bohaterkę serialu „Lulu” nie została zaangażowana w żaden inny projekt Polsatu. Od 1 czerwca oglądać możemy ją jednak w zupełnie innej stacji.

Dereszowska ma nową pracę w TVN

Dereszowska wcieliła się w nową postać w serialu TVN „Na Wspólnej”. Bohaterka przez nią kreowana, w stylu czarnego charakteru – to Judyta Bradecka, właścicielka klubu sztuk walki, w którym na śmierć pobity został Bartek. Będzie miała romans z postacią graną przez Jakuba Wesołowskiego.

Dereszowska w „Na Wspólnej”. Co w nowym odcinku?

W środę 28 czerwca wyemitowany zostanie kolejny odcinek „Na Wspólnej” z udziałem Dereszowskiej. Co czeka widzów w 3649. epizodzie serii?

Igor jest w szoku – Judyta wyrzuca go z klubu! Właścicielka oznajmia mu, że wie dla kogo pracuje. Wieczorem Nowak obserwuje klub Bradeckiej i jest świadkiem napaści na nią. Okradzioną i pobitą Judytę Igor prowadzi do jej biura. Tam… zaczynają się całować! Mania robi sobie tatuaż, a Wojtek wszystkim… piekło!

Cieślik i Żaneta walczą, by portale plotkarskie usunęły zdjęcia kompromitujące senatora. Monika uważa jednak, że fotka poprawi notowania Damiana – kobiety są zachwycone! Cieślik wygląda na zadowolonego. Ale wtedy do biura wpada wściekły Wojtek – co jego przyrodzenie robi w sieci? Jest nerwowo – tym bardziej, że pod biurem zjawiają się dziennikarze.

Tymczasem Mania nie słucha rodziców – robi sobie tatuaż w nielegalnym, domowym studio. U Bergów bardzo ciężkie klimaty – Junior nie wytrzymuje. Zazdrosny o sąsiada Jarek wyzłośliwia się na żonie. Eliza nie jest mu dłużna – atmosfera jest bardzo ciężka. Junior pyta, czy się rozwiodą. Chłopiec znajduje chwile radości z kumplem i jego starszym bratem – chłopcy grają na automatach. Junior jest dumny z siebie – okazuje się, że jest w tym dobry. Tymczasem Jarek spędza cały wieczór z Pauliną. W domu czeka go kolejna awantura z Elizą!

