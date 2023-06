Półnaga Magda Gessler na okładce „Vivy!”. Internauci twierdzą, że ma... „podmienione” nogi

Magazyn „Viva!” podzielił się we wtorek 27 czerwca swoją najnowszą okładką. A na niej znalazła się znana restauratorka i prowadząca od lat „Kuchenne Rewolucje” Magda Gessler.

Gessler na okładce „Vivy!”. Za dużo Photoshopa?

„Żyję tak, jak chcę” – głosi hasło. „Niczego nie żałuje, rozmyślnie przekracza zakazy, bezczelnie spełnia szalone fantazje, nie boi się przemijania” – czytamy dalej w opisie wywiadu z Gessler. „Magda Gessler opowiada Wiktorowi Krajewskiemu, czy rok, w którym obchodzi swój urodzinowy jubileusz, jest dla niej przełomowym i dlaczego czasami marzy, żeby ktoś zapędził ją do łóżka” – dodała w opisie redakcja.

Lecz to nie sam opis restauratorki, a jej zdjęcie, wzbudziło wiele emocji w sieci. Internauci piszą przede wszystkim o przesadnym Photoshopie. Są też tacy, którzy zarzucają redakcji magazynu, że na okładce, na której gwiazda jest przykryta jedynie gazetą, nie widnieją jej nogi, a zostały one... „podmienione”.

„Viva usuńcie tych grafików. To żenada. Pokażcie ludzi jacy są. A nie wy robicie Ich parodię”; „Nogi to chyba pożyczone”; „Patrzę na to zdjęcie mam wrażenie, że wszystko jest w innej parafii twarz, ramiona, nogi”; „Pani Magda jest świetną, pewna siebie kobietą. Po co ten Photoshop?” – piszą.

Gessler i „opcja męsko-męska”

Przypomnijmy, o Magdzie Gessler ostatnio głośno było w kontekście jej bulwersującej wypowiedzi podczas wydarzenia See Bloggers 2023 w Łodzi. W trakcie imprezy udzieliła wywiadu redaktorowi portalu Pomponik Damianowi Glince. Restauratorka była pytana o równouprawnienie w Polsce.

– Mężczyźnie w tym kraju, szczególnie w obecnym układzie wolno prawie wszystko, kobiecie coraz mniej – oceniła gwiazda „Kuchennych rewolucji”. – Teraz więcej mężczyzn wybiera opcje męsko-męską przez to, że się boją kobiet. Dlatego kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn i nie potrafią absolutnie być kobiece. Są tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, o słodkiej kobiecej sensualności – stwierdziła dalej. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby kobieta się dobrze czuła i się szanowała. Żeby nie oddawała się byle jak i za byle co – dodała.

Wypowiedź Gessler wzbudziła kontrowersje z wielu względów. Nagranie rozmowy dziennikarza z Magdą Gessler znalazło się na Tik-toku i nie umknęło internautom. W komentarzach roi się od negatywnych głosów. Fani nie kryli zażenowania. „Lubię Magdę, ale co ona wygaduje?”; „Ale odklejona”; „Niech pani powie, że to nie było na serio”; „Czy to prima aprilis?”; „A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby nie mamy na to wpływu?”; „Ale to tak nie działa”; „Co tu się wydarzyło?” – czytamy.

