Nowe i dobre thrillery na Netflix. 10+ tytułów, które warto obejrzeć

Niespodziewane zakończenia, uścisk niepewności i zabawa w detektywa. Jeżeli kochasz thrillery, ta lista jest dla ciebie. Oto nowości, jakie proponuje nam Netflix.

Dobre thrillery na Netflix

„Invisible”



Detektyw z obsesją na punkcie sprawiedliwości otrzymuje zaskakującą ofertę pomocy od tajemniczej postaci z półświatka, znanej jako „Niewidzialna”.



„Naśladowca”



Kolejne brutalne morderstwo wychodzi na jaw, a miasto ogarnia panika. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy zrozpaczony dziadek apeluje do sprawcy w transmisji na żywo.



„Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



„Facet z Florydy”



Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.



„Rodzinne więzy”



Życie pewnej dziennikarki staje na głowie, gdy próbując chronić brata przed organami ścigania, niechcący wplątuje rodzinę w knowania barona narkotykowego.



„Obsesja”



Romans szanowanego londyńskiego chirurga z narzeczoną jego syna przeradza się w erotyczne zauroczenie, które może odmienić ich życie na zawsze.



„Pielęgniarka”



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.



„Niema cisza”



Sergio nie mówi od dnia, kiedy zamordował rodziców. Po sześciu latach pewna nastolatka może jednak pomóc w ujawnieniu wszystkich szczegółów tej historii.



„Brudne diamenty”



Gdy syn marnotrawny niemal doprowadza rodzinne imperium do bankructwa, jego brat powraca do antwerpskiej dzielnicy diamentowej, by zrobić porządek.



„Bloodhounds”



Troje przyjaciół łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.



„Skradzione serce”



Mężczyzna szukający zemsty na organizacji handlującej organami odpowiadającej za śmierć jego żony nawiązuje romans z kobietą, która otrzymała jej serce.



„Fałszywy profil”



Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie postanawia zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w raju.



„Puszka Pandory”



Były detektyw, obecnie bezdomny, szuka prawdy po tym, jak kolejna śmierć nasuwa wątpliwości co do sprawy morderstwa uważanej za już rozwiązaną.Czytaj też:

