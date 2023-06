Kolejna duża zmiana w „Milionerach”. Zauważyliście ten szczegół w zapowiedziach?

Format „Milionerzy” zadebiutował na antenie TVN w 1999 roku i od początku jego gospodarzem jest Hubert Urbański. Uczestnicy programu odpowiadają na pytania z zakresu wiedzy ogólnej, a każda dobra odpowiedź zwiększa pulę pieniędzy na ich koncie. Mają do dyspozycji koła ratunkowe, w tym: 50:50, pytanie do publiczności czy telefon do przyjaciela.

Do tej pory w polskiej edycji programu pięć razy udało się zgarnąć milion złotych. Po raz pierwszy w 2010 roku główną nagrodę wygrał Krzysztof Wójcik. Ostatnim dotychczasowym wygranym był Tomasz Orzechowski w 2022 roku.

2 mln zł do wygrania w „Milionerach”!

W najnowszych ośmiu odcinkach specjalnych programu, do których nabór wciąż trwa, następuje znaczna zmiana, o której jakiś czas temu informowaliśmy. Wygrać można będzie aż 2 mln złotych! Na specjalnym wideo, które znalazło się w mediach społecznościowych programu, Hubert Urbański namawiał wszystkich do tego, aby zgłaszali się do formatu. – Co może być lepszego niż wygrać milion? Otóż wygrać dwa miliony! Zapraszam na casting do specjalnych odcinków „Milionerów”. To najwyższa wygrana w historii naszego programu – mówił.

facebook

Kolejna zmiana w Milionerach. Czym jest „Olga”?

Już na promocyjnych wideo zauważyć można małą zmianę w studiu „Milionerów”, chociaż mało kto zwrócił na to uwagę. O co chodzi?

Od 2017 roku „Milionerzy” są nadawani z oprawą Rave, w której dominuje niebieski kolor. W najnowszych odcinkach, od jesieni, w programie będzie więcej fioletowego. Zmieni także się motyw oświetlenia w studiu. Oprawa ta nosi nazwę „Olga” od Olgi van den Brandt, która stworzyła ten projekt. Jego premiera miała miejsce w Holandii w maju 2019 roku. Polska będzie 23. państwem, która skorzysta z oprawy.

Czytaj też:

20+ nowych tytułów w lipcu na Netflix. Rozpiska premierCzytaj też:

To będą nowe prezenterki „Dzień Dobry TVN”? Te nazwiska robią wrażenie