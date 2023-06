20+ nowych tytułów w lipcu na Netflix. Rozpiska premier

Lipiec na Netflix upłynie pod znakiem przygód i gorących emocji. Za sprawą „Pana Samochodzika i templariuszy” wakacyjny czas wypełnią intrygujące tajemnice, zagadki i popisy harcerskiego sprytu. Widzowie będą mogli prześledzić też dalsze losy „Prawnika z Lincolna” oraz przenieść się na pogrążony w chaosie Kontynent w towarzystwie „Wiedźmina” za sprawą premiery drugiej części 3. sezonu.

Bohaterowie dokumentu „Najgłębszy wdech”, gotowi na pobicie rekordu świata, zabiorą widzów w głąb świata freedivingu – jednego z najbardziej ryzykownych sportów ekstremalnych. W lipcu z wizytą wpadną też „Teściowie”, którym mimo weselnego klimatu spotkania wcale nie jest do śmiechu. Przejrzyj wszystkie nowości!

Nowości w lipcu na Netflix

„Uciekaj i strzelaj” – 1 lipca



Po porzuceniu przestępczego życia, Ray jest zreformowanym, porządnym facetem, cieszącym się spokojnym życiem rodzinnym na przedmieściach.



„Teściowie” – 1 lipca



Gdy pan młody zostawia swoją wybrankę przed ołtarzem, należący do totalnie przeciwnych światów rodzice nie przerywają przyjęcia i próbują zrozumieć, co poszło nie tak.



„Moje szczęśliwe małżeństwo” – 5 lipca



Okrutna rodzina uważa, że Miyo jest nic niewarta. Dziewczyna jednak udowadnia, że ma niezwykły charakter i zdolności, w czym pomaga jej przyszły mąż.



„WHAM!” – 5 lipca



W 1982 roku dwóch nastoletnich przyjaciół, George Michael i Andrew Ridgeley, wyruszyło na podbój świata jako duet WHAM! Ten cel udało im się osiągnąć w czerwcu 1986 roku, kiedy to zagrali swój ostatni koncert na Stadionie Wembley. Teraz, po raz pierwszy w historii, prezentujemy niesamowitą opowieść wyrażoną ich własnymi słowami o tym, jak w ciągu czterech lat świat muzyki pop został zupełnie zdominowany przez ich ponadczasowe hity, przebój za przebojem — „Club Tropicana”, „Wake Me Up Before You Go Go”, „Freedom”, „I’m Your Man” i oczywiście „Last Christmas”.





„Prawnik z Lincolna”, sezon 2., część 1. – 6 lipca



Choć i on, i jego zespół mają mnóstwo pracy, Mickey angażuje się w związek z kobietą, która wkrótce zostaje jego... oskarżoną o morderstwo klientką.



„Pan Samochodzik i Templariusze” – 12 lipca



Historyk sztuki znajduje średniowieczny krzyż templariuszy i łączy siły z nietypowymi pomocnikami, aby odkryć tajemnice niezwykłego skarbu.



„Record of Ragnarok”, sezon 2., odc. 11-15 – 12 lipca



Zanim bogowie zmiotą ludzkość z powierzchni ziemi, postanawiają dać jej ostatnią szansę na wykazanie się w walce. Ragnarok zdecyduje, czy ludzie zasługują na przetrwanie.



„Devil's Advocate” – 13 lipca



Adwokat z Kuwejtu wbrew nastrojom społecznym zgadza się reprezentować kontrowersyjnego klienta — piłkarza oskarżonego o zamordowanie żony.



„Sonic Prime”, sezon 2. – 13 lipca



Sonic i jego sprzymierzeńcy z Odłamkowersum walczą z Radą Chaosu o kontrolę nad potężnym Pryzmatem Paradoksu — odłamek po odłamku.



„Nie otwieraj oczu: Barcelona” – 14 lipca



Po tym, jak tajemnicza siła zdziesiątkowała ludzkość, Sebastian walczy o przeżycie, przemierzając opustoszałe ulice Barcelony.



„Too Hot To Handle”, sezon 5. – 14 lipca



Atrakcyjni single spotykają się na rajskim wybrzeżu, ale jest tu pewien haczyk. Aby wygrać nagrodę główną, będą musieli całkowicie zrezygnować z seksu.



„Chłopaki mojego życia” – 15 lipca



Nastoletnia Beverly zachodzi w nieplanowaną ciążę i wychodzi za mąż. Nie porzuca jednak swojego marzenia o karierze pisarki.



„Najgłębszy wdech” – 19 lipca



Połączeni miłością do freedivingu rekordzistka i bohaterski nurek chcą dokonać pamiętnego czynu, niezależnie od ryzyka, jakie się z tym wiąże.



„Słodkie magnolie”, sezon 3. – 20 lipca



Wieloletnie przyjaciółki Maddie, Helen i Dana Sue z miasteczka Serenity na południu USA pomagają sobie w godzeniu związków, życia rodzinnego i pracy.



„Superagentki 4” – 20 lipca



W neofuturystycznej Lusace (Zambia) cztery odważne nastolatki zmieniają się w superbohaterki i razem z emerytowaną tajną agentką próbują uratować świat.



„Sklonowali Tyrone'a” – 21 lipca



Seria niepokojących zdarzeń sprawia, że nietypowy tercet (John Boyega, Teyonah Parris i Jamie Foxx) zaczyna badać złowrogi spisek w swojej dzielnicy.



„Kryzys” – 26 lipca



Akcja rozgrywa się podczas epidemii opioidów, gdzie historie tajniaka, profesora i rozpaczającej matki zderzają się ze sobą.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta.” – 26 lipca



Kobieta, której przyjaciółce zrujnował życie czyjś ohydny czyn, zamierza zemścić się na systemie, który chroni zbrodniarzy.



„Wiedźmin”, sezon 3., część 2. – 27 lipca



Czy groźne siły zdołają rozłączyć to, co połączyło przeznaczenie? Geralt i Yennefer walczą o bezpieczeństwo Ciri na pogrążonym w wojennym chaosie Kontynencie.



„Krawiec”, sezon 2. – 28 lipca



Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak mroczne sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.



„Spider-Man: Bez drogi do domu” – 31 lipca



Chcąc ochronić swoich bliskich, Peter Parker prosi Doktora Strange'a o pomoc — przez co niechcący wywołuje gigantyczną katastrofę.



„The Good Doctor”, sezon 5. – 31 lipca



Shaun i Lea planują wspólną przyszłość, a chirurdzy ze Świętego Bonawentury podejmują się trudnych operacji i próbują się przystosować do wielkich zmian.

