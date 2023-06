To będą nowe prezenterki „Dzień Dobry TVN”? Te nazwiska robią wrażenie

Przypomnijmy, w czwartek 22 czerwca wieczorem stacja TVN poinformowała w oświadczeniu o zwolnieniu z programu „Dzień Dobry TVN”: Anny Kalczyńskiej, Andrzeja Sołtysika, Małgorzaty Ohme, Agnieszki Woźniak-Starak i Małgorzaty Rozenek-Majdan. Dwie ostatnie dziennikarki otrzymają teraz nowy program w stacji. Nie jest jasne, co dalej z Filipem Chajzerem, który w momencie przetasowań w redakcji, był na urlopie zdrowotnym.

Jak podał wtedy TVN w oświadczeniu, prowadzący „Dzień Dobry TVN” pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. „Jesienią Dzień Dobry TVN czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem” – zapowiedziano.

Kwaśniewska, Dowbor i Rogalska w „Dzień Dobry TVN”?

Teraz w sieci pojawia się coraz więcej informacji na ten temat. Głównym tematem zainteresowania fanów formatu jest to, kto jeszcze będzie się w nim pojawiał w roli prowadzących.

Z najnowszych doniesień, które przekazał portal Show News, powołując się na swojego informatora wynika, że stacja chce najpierw sprawdzić kilka osób, które już związane są z programem. Ostatnio w roli prowadzącego pojawił się Robert Stockinger. Padło również nazwisko Mariusza Hładkiego, który w show często opowiadał o tym, co się dzieje u zagranicznych gwiazd.

Najbardziej zaskakujące są jednak doniesienia o zupełnie nowych prowadzących. Wśród branych pod uwagę osób mają być m.in. Aleksandra Kwaśniewska, która w TVN Style prowadziła „Miasto kobiet”, Marzena Rogalska, która jakiś czas temu odeszła z TVP, a nawet Katarzyna Dowbor, która została ostatnio zwolniona po ponad 20 latach z show „Nasz Nowy Dom” Polsatu.

Aleksandra Kwaśniewska już pracowała w „Dzień Dobry TVN”

Przypomnijmy, Kwaśniewska pracowała już w „Dzień Dobry TVN” w 2007 roku. Wtedy została zwolniona po tym, jak postanowiła na antenie zdementować plotki na temat swojego ojca. – Od kiedy tato wrócił z Filipin, jest na ścisłej diecie i jedyne, co mu nie szkodzi, to owsianka. Gdyby w tym stanie zdrowia był alkoholikiem, już by nie żył – stwierdziła wtedy Kwaśniewska, mówiąc o „chorobie filipińskiej” Aleksandra Kwaśniewskiego. Córka byłego prezydenta nigdy nie poruszyła publicznie tematu swojego rozstania się ze stacją TVN.

