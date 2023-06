Lewis Capaldi przerwał występ. Teraz ogłosił, że ma poważne problemy ze zdrowiem

Lewis Capaldi jest twórcą takich hitów jak „Hold Me While You Wait”, „Someone You Loved” czy „Before You Go”. Mimo że kariera 26-latka rozwijała się w zawrotnym tempie, to muzyk z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować ze śpiewania. We wrześniu 2022 przekazał, że stwierdzono u niego zespół Tourette'a. To schorzenie neurologiczne, które powoduje mimowolne ruchy i dźwięki, czyli tak zwane tiki.

Po jakimś czasie wrócił do swojej wielkiej pasji i wydał album Broken By Desire to Be Heavenly Sent. Sytuacja się jednak powtórzyła. Stan zdrowia Lewisa Capaldiego znów się pogorszył i chłopak odwołał wszelki zobowiązania. Wielkim powrotem miał być występ podczas kultowego festiwalu Glastonbury.

„Naprawdę jest mi trudno przekazywać tę wiadomość, bardzo mnie boli, że muszę to napisać, ale jestem zmuszony anulować wszystkie zobowiązania od teraz do czasu, gdy zagram na Glastonbury 24 czerwca” – napisał wówczas na Instagramie.

Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Muzyk miał problemy z dokończeniem swojego godzinnego występu. – Zagramy jeszcze dwie piosenki, jeżeli pozwolicie, nawet jeżeli nie będę dobrze śpiewał. Naprawdę was przepraszam. Wszyscy przyszliście i naprawdę was przepraszam. Mój głos się męczy – powiedział. Podczas jednego z utworów dostał ataku, ale wyrozumiali fani dokończyli go za niego.

Teraz Lewis Capaldi przekazał, że kolejny raz jest zmuszony zrobić sobie przerwę od pracy, o czym poinformował w mediach społecznościowych. „Lewis Capaldi ogłosił, że zrobi sobie przerwę od koncertowania »w dającej się przewidzieć przyszłości«, mówiąc, że »wciąż uczy się dostosowywać do wpływu mojego zespołu Tourette'a«” – czytamy w Sky news.

