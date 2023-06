Elżbieta Romanowska chroni prywatność swojego partnera. Teraz opublikowała zdjęcie z wymownym wpisem

Elżebieta Romanowska do tej pory głównie była znana ze swojej aktorskiej kariery. Celebrytka ma na swoim koncie wiele ról w najpopularniejszych poslkich komediach: Ciacho, Och, Karol 2, Dzień kobiet czy porady na zdrady.

Romanowska zagrała też w kilku popularnych serialach m.in.: „Samo życie”, „Ojciec Mateusz”, „Ranczo”, „Blondynce” czy „BrzydUli”.

Elżbieta Romanowska prowadzi „Nasz Nowy Dom”

Teraz kariera aktorki nabrała tempa. Wszystko za sprawą powierzenia jej przejęcia programu po Katarzynie Dowbor. Na swoim koncie ma już prowadzenie produkcji „Grzeszki na widelcu” oraz „Anything Goes. Ale jazda!”. Obecnie Romanowska jest nową prowadzącą „Nasz Nowy Dom”.

Mimo że żaden odcinek show nie został jeszcze wyemitowany, to gwiazda przyznała, że spotkała się z ogromyn hejtem. Wielu fanów Dowbor pisało celebrytce nieprzyjemne wiadomości. Gwiazda zaapelowała, żeby wstrzymali się z ocenami do momentu, kiedy Polsat wyemituje nowy sezon formatu.

Elżbieta Romanowska chroni prywatność swojego partnera

Elżbieta Romanowska spełnia się nie tylko na polu zawodowym, ale także osobistym. Mimo to rzadko o nim wspomina o swoim partnerze. Teraz ku uciesze fanów gwiazda zrobiła wyjątek. Podczas serii pytań i odpowiedzi jedna z internautek zapytała „czy miłość kwitnie” oraz czy wreszcie pokaże swojego wybranka. Romanowska szybko odpowiedziała. „Tak, dziękuję! Co do pokazywania partnera — oboje nie mamy takiej potrzeby. Kto go ma znać (bliscy mi ludzie), ten go zna (może kiedyś to się zmieni)” – odpowiedziała gwiazda Polsatu.

Zrobiła jednak krok naprzód, bo do wpisu dołączyła zdjęciem z partnerem. Chociaż mężczyzna stoi tyłem, to widać jego fryzurę i posturę.