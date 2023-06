Zachwyty nad teledyskiem do „Pewnie już wiesz”. Doda wyznała, ile pieniędzy wydała

Utwór „Pewnie już wiesz” opowiada o życiowych trudach, jakie przeszła wokalistka. Wcześniej szeroka publiczność mogła usłyszeć piosenkę podczas Festiwalu w Opolu. Doda, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi opublikowała 26 czerwca przed południem teledysk do uwielbianej przez fanów ballady.

– Zrobiłam ten teledysk specjalnie dla was, na waszą prośbę, jest to szósty teledysk z „Aquarii”. Cieszę się w ten oto sposób zamykam erę teledysków, wydając na nie ze swoich prywatnych pieniędzy prawie ćwierć miliona – mówiła Doda na swoim InstaStory. Artystka poinformowała, że klip kręcony był techniką mastershot, która jest „piekielnie trudna”.

Teledysk jest wizją artystyczną Dody. – To Wasza ulubiona piosenka, która pokryła się złotem, zanim jeszcze weszłam na plan teledysku. Pierwszy raz w swoim życiu zrealizowałam teledysk techniką mastershot. Moja wizja, mój scenariusz, moje serce. Ode mnie dla Was, z podziękowaniami – podkreśliła.

Reakcje fanów na nowy teledysk Dody

Teledysk jest czarno-biały i przedstawia artystkę, która w emocjonalny sposób wykonuje piosenkę. Fani zalali media społecznościowe piosenkarki pozytywnymi komentarzami.

„Utwór, którego można słuchać w nieskończoność, teraz można też oglądać. Żywa emocja”; „Piękna piosenka teledysk minimalistyczny skromny trafiający w serce”; „Coś pięknego, każde słowo wchodzi we wnętrze człowieka”; „Doda to sztuka, która jest więcej niż niesamowita”; „Niesamowite, ciary, a łzy same płyną tylko Ty tak potrafisz”; „Matko kochana, łzy same lecą, włosy stoją dęba a ciarki, aż pieką”; „Przepiękny teledysk. Majstersztyk. Minimalistyczny i głęboki w przekazie” – piszą fani Dody.

„Aquaria” Dody

To czwarty solowy album studyjny Dody. Wydała go 21 października 2022 roku, a już dzień przed premierą uzyskał cerytfikat złotej płyty. W grudniu 2022 roku pokrył się platyną. Album otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii „Album roku – pop”. W pierwszym tygodniu przedsprzedaży płyta była najchętniej zamawianą płytą muzyczną w ofercie Empik oraz czwartym najczęściej kupowanym produktem w całym asortymencie.

