„Lombard. Życie pod zastaw” powraca. Te gwiazdy zobaczymy w 13. sezonie serialu

W 13. sezonie serialu pojawią się nowi bohaterowie, w tym Alicja i Michael. W tych rolach zagoszczą na ekranach Małgorzata Potocka oraz Marek Kaliszuk. W serii często pojawiają się wyjątkowi goście. Mogliśmy już oglądać w nim takie gwiazdy jak Zenek Martyniuk, Katarzyna Pakosińska, Radek Liszewski, Aleksander Doba czy Dagmara Kaźmierska.

W „Lombardzie” jesienią powrócą też znani nam już świetnie bohaterowie, w tym Ziutek (Henryk Gołębiewski), Zefel i Boguś (Krzysztof Hanke, Bogdan Kalus), Hofer (Rafał Cieluch), czy Kaśka (Annie Ostrowska).

„Lombard. Życie pod zastaw”. Co w 13. sezonie?

Co czeka znane nam postaci w 13. sezonie serialu? „Jaka niespodzianka czeka na Kazimierza (Zbigniew Buczkowski) i co ma z tym wspólnego przyjazd Alicji (Małgorzata Potocka)? Dowiemy się, jak pewne spotkanie otworzy Beni (Rita Weinar) drzwi do kariery, będziemy też kibicować Andżelice (Dominika Skoczylas) w jej nowej sportowej pasji. Okaże się, czy Ryży (Arkadiusz Tańcula) otrzyma życiową szansę i czy z niej skorzysta. Niepoprawny Tanek (Tomasz Hajduk) zaangażuje się w miłosne perypetie, a na komisariacie, gdzie pracuje Beton (Dominik Dąbrowski), pojawi się nowa policjantka” – podaje Telewizja Puls, zachęcając widzów do śledzenia nowych przygód bohaterów.

A jakie przedmioty pod zastaw zobaczymy w tym sezonie? Pojawią się m.in. szkło uranowe świecące pod wpływem ultrafioletu, unikatowe vintage’owe porcelanowe figurki kotów, kultowe fotele z PRL-u, konsolę Nintendo czy sygnet ze skrytką.

