Helena Vondrackova śpiewała z playbacku i pomyliła miejscowości. Wszystko na koncercie TVP

Polacy mają ogromną słabość do Heleny Vondrackovej. Mimo że piosenkarka lata świetności ma już za sobą, to wciąż jest zapraszana na różnego rodzaju festiwale. Teraz gwiazda pojawiła się na wydarzeniu Lato z naszą telewizją, gdzie doszło do serii wpadek.

Helena Vondrackova na koncercie TVP zaliczyła kilka wpadek. Mamy nagranie

Helena Vondrackova w niedzielę wystąpiła w Łowiczu podczas koncertu „Lato z naszą telewizją”. Gwiazda zaśpiewała swój ponadczasowy przebój „Malovany dzbanku”. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Chociaż przed występem udzieliła wywiady Tomasz Kammelowi i Agacie Konarskiej, to samo wykonanie piosenki nie powalało na kolanach. W rozmowie z prezenterami wymieniła wiele zalet Polski. Zachwytom nie było końca.

Kiedy Helena Vondrackova pojawiła się na scenie, trudno było nie zauważyć, że śpiewa z playbacku. Gwiazda bardzo energicznie się ruszała, tańczyła, prezentowała szeroką mimikę, machała mikrofonem oraz uraczyła widzów szeroką mimiką. W pewnym momencie nawet pomyliła słowa, ale oczywiście z nagrania poleciała prawidłowa wersja. Co ciekawe, wersja, którą zaprezentowała gwiazda, pochodziła z lat 70, a więc wokalnie Vondrackova cofnęła się o kilka lat.

To jednak nie koniec wpadek Heleny Vondrackovej. W czasie koncertu celebrytka postanowiła pozdrowić fanów z... Łodzi. Koncert jednak odbywał się w Łowiczu. – Praga pozdrowiła Łódź – krzyknęła piosenkarka. To nie umknęło rozżalonym fanom. W tle dało się usłyszeć okrzyki przypominające wokalistce gdzie, przyjechała dać koncert.

