Rozenek-Majdan mówi o swoim nowym programie. „Nie mogę się doczekać”

Przypomnijmy, z „Dzień Dobry TVN” pożegnać musieli się: Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Ohme. W mediach społecznościowych programu pojawiają się tysiące komentarzy niezadowolonych fanów, którzy domagają się przywrócenia swoich ulubionych prowadzących i zapowiadają bojkot formatu.

Tymczasem do sieci wyciekł mail, który mieli otrzymać zwolnieni dziennikarze, tuż przed tym, jak o tym, że nie mają pracy, dowiedziała się cała Polska z oświadczenia na stronie internetowej TVN. Anna Kalczyńska przyznała, że odejście z porannego formatu nie było jej decyzją. Podobną opinię wyraził Andrzej Sołtysik. Teraz do sprawy odniosła się Małgorzata Rozenek-Majdan.

Rozenek-Majdan poprowadzi nowy format w TVN

Małgorzata Rozenek-Majdan przebywa teraz na wakacjach, w które wyjechała kamperem ze swoją rodziną. Z komunikatu TVN dowiedzieliśmy się, że chociaż traci ona pracę w „Dzień Dobry TVN”, otrzyma swój nowy format. O tym też wspomniała influencerka, komentując całą sprawę na swoim InstaStory.

– Otóż, to był niezwykły rok, bardzo wam wszystkim za ten rok dziękuję. Bardzo dużo się w jego trakcie nauczyłam, poznałam fantastycznych ludzi i przeżyłam naprawdę emocjonujące momenty. I trudne i te bardzo radosne – powiedziała. – Teraz pora na nowe wyzwania, szykuje się do nich, jestem bardzo podekscytowana i wprost nie mogę się doczekać wejścia na plan, ale to po wakacjach – zaznaczyła.

Dalej Rozenek-Majdan podziękowała za „całą serdeczność, która do niej spływa”. – Dziękuję bardzo serdecznie całej redakcji „Dzień Dobry TVN”. Oczywiście będę z wami prywatnie jeszcze rozmawiać. To był niezwykły rok, a jeszcze bardzo dużo takich przed nami – podkreśliła.

Nowe duety prowadzących „Dzień Dobry TVN”

Prowadzący „Dzień Dobry TVN” pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. „Jesienią Dzień Dobry TVN czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem” – zapowiada TVN.

