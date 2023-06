15 najlepszych filmów z Meryl Streep. Aktorka obchodzi urodziny

Meryl Streep zadebiutowała na ekranach w 1977 roku w filmie telewizyjnym „The Deadliest Season”. W tym samym roku zagrała w filmie „Julia”. Ogromny sukces aktorka zapewniła sobie rolami w filmach „Łowca jeleni” z 1978 roku i „Sprawa Kramerów” z 1979 roku, za które Streep otrzymała swoje pierwsze nominacje do Oscara. Drugi z tych tytułów przyniósł jej pierwsze zwycięstwo. Kolejnego Oscara, tym razem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, zdobyła za film „Wybór Zofii” (1982). Trzydzieści lat później odebrała trzecią statuetkę za rolę w biograficznym obrazie o byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher „Żelazna Dama”.

Jest absolutną rekordzistką w ilości otrzymanych nominacji do Oscarów (21 nominacji) i Złotych Globów (31 nominacji). Ponadto jest laureatką dwóch nagród Emmy, dwóch nagród Gildii Aktorów Ekranowych, nagród na Festiwalach Filmowych w Cannes i Berlinie, sześciu nagród Stowarzyszenia Nowojorskich Krytyków Filmowych, dwóch nagród BAFTA, nagrody Australijskiego Instytutu Filmowego, a także zdobywczyni pięciu nominacji do nagrody Grammy i nominacji do nagrody Tony.

15 najlepszych filmów z Meryl Streep

„Chwasty” (1987)



Bezdomny alkoholik, dręczony wyrzutami sumienia, próbuje dokonać rozrachunku z błędami przeszłości.



„Pokój Marvina” (1996)



Bessie nie założyła rodziny, gdyż od lat opiekuje się obłożnie chorym ojcem. Gdy odkrywa, że ma białaczkę, prosi o pomoc niewidzianą od dawna siostrę.



„Mamma Mia!” (2008)



Dwie historie miłosne z piosenkami ABBY w tle. Młodziutka Sophie próbuje ustalić kto jest jej ojcem, by ten podczas ślubu odprowadził ją do ołtarza.



„Co się wydarzyło w Madison County” (1995)



Fotograf przybywa do hrabstwa Madison, by zrobić zdjęcia krytych mostów. Poznaje gospodynię domową, której rodzina wyjechała na festyn i nawiązuje z nią romans.



„Sprawa Kramerów” (1979)



Po rozpadzie małżeństwa Joanna i Ted walczą w sądzie o prawa do opieki nad synem.



„Kochanica Francuza” (1981)



W 1980 roku powstaje film o XIX-wiecznym romansie Sary, porzuconej niegdyś przez francuskiego kochanka i Charlesa, zaręczonego z inną kobietą. Odtwórców głównych ról zaczyna łączyć relacja podobna do związku ich postaci.



„Pożegnanie z Afryką” (1985)



Duńska pisarka Karen Blixen wyjeżdża w 1914 roku do Kenii, aby poślubić barona Brora Blixena. Wkrótce zakochuje się w lokalnej społeczności i tajemniczym myśliwym.



„Godziny” (2002)



Virginia Woolf zaczyna pisać „Panią Dalloway”, która kilka dekad później zmienia życie dwóch innych kobiet: Laury i Clarissy.



„Julie i Julia” (2009)



Młoda sekretarka próbuje w rok przygotować wszystkie dania, które zawiera książka z przepisami jej idolki. Całe doświadczenie opisuje na swoim blogu.



„Wątpliwość” (2008)



Kierująca katolicką szkołą zakonnica oskarża księdza o niestosowne kontakty z uczniem. Nie mając dowodów, opiera się wyłącznie na własnym przeczuciu.



„Silkwood” (1983)



Karen Silkwood pracuje przy produkcji paliwa jądrowego. Z czasem zaczyna interesować się wpływem plutonu na zdrowie pracowników.



„Krzyk w ciemności” (1988)



Dziewięciotygodniowa córeczka Michaela i Lindy Chamberlain zostaje zabita przez psa Dingo. Z powodu braku dowodów podejrzenie pada na zrozpaczonych rodziców.



„Diabeł ubiera się u Prady” (2006)



Początkująca dziennikarka wkracza do świata mody, dostając pracę asystentki redaktor naczelnej czasopisma „Runaway” - Mirandy Priestley, która trzęsie całym światem haute couture.



„Żelazna Dama” (2011)



Margaret Thatcher jest zmęczoną życiem kobietą, dręczoną marami przeszłości. Była premier Wielkiej Brytanii rozmawia z nieżyjącym mężem i wspomina błyskotliwą karierę polityczną.



„Wybór Zofii” (1982)



Niedługo po II wojnie światowej młody pisarz przeprowadza się do Nowego Jorku. Jego sąsiadami są Żyd mający obsesję na punkcie zbrodni przeciwko swojemu narodowi i Polka, która w Auschwitz straciła rodzinę.Czytaj też:

Tak wygląda „Pudzian” ze 120 tys. klocków LEGO. Podobny do strongmana?Czytaj też:

Quiz z kultowych wieczorynek. „Wilk i zając”, „Miś Uszatek” czy „Bolek i Lolek”