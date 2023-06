Kamila Bos przeżywa trudny okres w życiu. „Ciągle pod górkę”

Kamila Bos to uczestniczka 8. edycji „Rolnik szuka żony”. Blondynka od razu podbiła serca widzów, którzy błyskawicznie okrzyknęli ją najpiękniejszą uczestniczką programu. Tuż po tym kobieta pobiła rekord listów od kandydatów na mężów. W programie nie udało jej się znaleźć miłości, jednak zdobyła niemałą sławę.

Teraz na Instagramie obserwuje jej profil prawie 170 tys. osób, z którymi rolniczka chętnie dzieli się swoim życiem. Zamieszcza fotki zrobione na co dzień, przy okazji wakacji czy – jak ostatnio – ze swoich 30-tych urodzin.

Bos narzeka na swoją pracę

Przypomnijmy, Bos ukończyła rachunkowość i planowała być księgową, jednak ostatecznie kilka lat temu zgodziła się przejąć pierwszą halę z pieczarkami. Teraz ma ich aż dziewięć i praca, którą kocha, często jest pełna nerwów.

Bos zamieściła teraz na Instagramie fotkę i wyjaśniła swoją długą nieobecność na profilu. „Mogłabym pojawić się tutaj i udawać, że jest super. To były turbo ciężkie dni. Przez miesiąc w pracy ciągle pod górkę, ale ostatnie 4 dni mocnego stresu, nerwów, walki o swoje dosłownie mnie rozwaliły.”.. – czytamy. „Okres letni zawsze w pieczarkach jest słabszy, więc oby do września. Po co to piszę? Żebyście wiedzieli, że u mnie to nie jest tylko słodki lukier” – wyjawiła.

Galeria:

Kamila Bos, znana z programu TVP „Rolnik szuka żony”. Taki ma stylCzytaj też:

Co obejrzymy w lipcu i sierpniu na SkyShowtime? Rozpiska nowościCzytaj też:

Quiz z kultowych wieczorynek. „Wilk i zając”, „Miś Uszatek” czy „Bolek i Lolek”