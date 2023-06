Co obejrzymy w lipcu i sierpniu na SkyShowtime? Rozpiska nowości

Poza kontynuacją pierwszego polskiego serialu oryginalnego SkyShowtime – „Warszawianka” z Borysem Szycem w roli głównej, w serwisie pojawi się, m.in. trzymający w napięciu serial „Ghosts of Beirut” czy „Bupkis” z Petem Davidsonem w na wpół autobiograficznym serialu komediowym.

W SkyShowtime zagoszczą również kinowe hity ostatnich miesięcy, np. – „Dzika noc” z Davidem Harbourem oraz wielki przebój festiwali filmowych – „Marcel Muszelka w różowych bucikach”. Sprawdźcie najlepszą selekcję wakacyjnych tytułów platformy.

SkyShowtime. Nowości w lipcu i sierpniu 2023

„Ghosts of Beirut”



Serial opowiada o początku drogi 21-letniego Imada Mughnijji (znanego również jako Duch), który pojawił się znikąd i przyczynił się do śmierci większej liczby Amerykanów niż ktokolwiek inny przed 11 września 2001 roku. Produkcja, opowiedziana z perspektywy amerykańskiej, izraelskiej i libańskiej, śledzi losy Mughnijji od szyickich slumsów południowego Bejrutu po stworzenie przez niego koncepcji zamachowców -samobójców, śmiercionośnej taktyki, przez którą szybko wyrósł na najniebezpieczniejszego terrorystę na świecie.Odcinki 1 i 2 dostępne od 3 lipca, odcinki 3 i 4 dostępne od 10 lipca.



„Juan Carlos: Downfall of The King”



Juan Carlos I, król Hiszpanii aż do chwili swojej abdykacji w 2014 roku, miał przejść do historii jako bohater, ale dekada skandali odcisnęła piętno na jego reputacji – a także na przyszłości monarchii. Przypadkowe zastrzelenie brata, pranie brudnych pieniędzy i korupcja – w tym mocnym serialu dokumentalnym nie pominięto żadnego skandalu. Ekskluzywne rozmowy z powiernikami króla, w tym niezwykle odważne wywiady z jego wieloletnią kochanką Corinną Zu Sayn-Wittgenstein, sprawiają, że jest to wyczerpująca historia całkowitego upadku ikony.

Odcinek 1 dostępny od 3 lipca, kolejne nowe odcinki co tydzień.



„The Sleepers”



The Sleepers to czeski dramat szpiegowski, którego akcja rozgrywa się pod koniec 1989 roku, w czasie gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadkowi. Podczas aksamitnej rewolucji, która zakończyła 40 lat moskiewskiej władzy, pewna kobieta zostaje uwięziona między światem służby bezpieczeństwa a środowiskiem dysydentów. Sytuacja ta zmusza ją do stopniowego odkrywania tajemnic obydwu stron.

Odcinki 1 i 2 dostępne od 10 lipca, dwa kolejne nowe odcinki co tydzień.



„Bupkis”



Bupkis to nowa komedia z udziałem Pete'a Davidsona (The King of Staten Island, Saturday Night Live), który próbuje zbudować bliskie relacje z ważnymi dla siebie osobami, mierząc się jednocześnie z konfliktami rodzinnymi i komplikacjami związanymi ze sławą. W tym nieoczywistym, na wpół autobiograficznym serialu, który łączy rzeczywistość i absurd, występują Davidson, Edie Falco (The Sopranos, Nurse Jackie) i Joe Pesci (Goodfellas, The Irishman). Wraz z gwiazdorską obsadą drugoplanową próbują pokazać w serialu, jak to jest być Pete'em Davidsonem. Witamy w Bupkins.

Odcinki 1 i 2 dostępne od 4 sierpnia, kolejne nowe odcinki co tydzień.



„Tuff Money”



To opowieść o dwóch technikach z wydziału robót publicznych, którzy niespodziewanie znaleźli się w kłopotliwej sytuacji. Sfrustrowani faktem, że dostali najgorsze miejsca w barze, w którym planowali oglądać mecz piłki nożnej, Doru i Ionel żartują, że zorganizują napad, staną się bogaci i już nigdy nie będą żyć na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Żart, podsłuchany przez podejrzanego właściciela baru, zaczyna żyć własnym życiem i wkrótce Doru oraz Ionel są naciskani, aby dokonać prawdziwego rabunku. Wszystkie instytucje, do których zwracają się o pomoc, chętnie się angażują i biorą swoją dolę, więc nasi dwaj pechowi bohaterowie są zdani na siebie, próbując zachować równowagę między poczuciem moralności a pragnieniem przetrwania.

Odcinki 1 i 2 dostępne od 4 sierpnia, kolejne nowe odcinki co tydzień.



„Violent Night”



David Harbour (Black Widow) występuje w tym emocjonującym świątecznym thrillerze o drużynie najemników, którzy w Wigilię biorą grupę ludzi za zakładników, nie spodziewając się, że ich największym przeciwnikiem będzie Święty Mikołaj. Producent filmów akcji David Leitch (John Wick) we współpracy ze scenarzystami serii Sonic the Hedgehog (Patrickiem Caseyem i Joshem Millerem) wnosi do klasycznego świątecznego nastroju dreszczyk emocji i pokazuje, dlaczego ten Mikołaj wcale nie jest taki święty.

Premiera 1 lipca.



„Babilon”



Babylon to widowiskowy film w reżyserii Damiena Chazelle'a osadzony w Los Angeles lat 20. XX w. Główne role grają w nim Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva, a towarzyszą im m.in. Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To pełna przepychu opowieść o wzlotach i upadkach gwiazd dekadenckiego i pozbawionego moralności Hollywood sprzed 100 lat.

Premiera 6 lipca.



„Eight for Silver”



Pod koniec XIX wieku niegdyś spokojna, odludna wioska zostaje zaatakowana, ale nikt nie wie, przez kogo lub co. Dochodzi do kolejnych zaginięć i zabójstw, a wśród mieszkańców wioski rozchodzą się plotki o przeklętej ziemi, siłach nadprzyrodzonych, a nawet demonicznych stworzeniach. Patolog John McBride przybywa, aby zbadać niebezpieczeństwo, ale odkrywa coś znacznie głębszego i bardziej złowieszczego, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić.

Premiera 15 lipca.



„Breaking”



W filmie opartym na prawdziwych losach Briana Browna-Easleya John Boyega wciela się w rolę weterana piechoty morskiej, który po zakończeniu z wyróżnieniem służby wraca w 2005 roku do domu w Georgii, zmagając się z problemami psychicznymi. Kiedy spotyka się z odmową pomocy i zostaje pozostawiony w rozpaczliwej sytuacji, ucieka się do przestępstwa, przejmuje bank i bierze kilku jego pracowników za zakładników.

Premiera 27 lipca.



„Kot w butach: Ostatnie życzenie”



Kot w Butach (z głosem nominowanego do Oscara® Antonio Banderasa) odkrywa, że jego pasja do przygód zbiera swoje żniwo. Wykorzystał osiem ze swoich dziewięciu żyć, zostało mu już tylko jedno. Kot wyrusza w epicką podróż, aby odnaleźć mityczne Ostatnie Życzenie i odzyskać dziewięć żyć.

Premiera 6 sierpnia.



„M3GAN”



W filmie M3GAN, opartym na historii mistrza horroru Jamesa Wana (serie Malignant, Saw, Insidious i The Conjuring), Allison Williams (Get Out) występuje w roli Gemmy, genialnej inżynierki w firmie produkującej zabawki, która przy użyciu sztucznej inteligencji opracowuje M3GAN. Realistyczna lalka zostaje zaprogramowana jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Kiedy Gemma niespodziewanie zostaje opiekunką swojej osieroconej siostrzenicy, postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN – a decyzja ta przynosi niewyobrażalne konsekwencje.

Premiera 13 sierpnia.



„Marcel Muszelka w różowych bucikach”



Kiedy starający się przebić filmowiec Dean (scenarzysta i reżyser Dean Fleischer Camp) wprowadza się do wynajętego na Airbnb mieszkania, szybko odkrywa, że nie jest sam. Mieszka tam już Marcel (Jenny Slate), urocza mała muszelka, wraz ze swoją babcią Connie (Isabella Rossellini) i kłaczkiem Alanem. Niegdyś należeli do licznej społeczności muszli, ale teraz Marcel i Connie żyją samotnie, jako jedyni ocaleni z tajemniczej tragedii. Zauroczony nowym, niezwykłym przyjacielem, Dean zaczyna filmować Marcela i jego babcię, zdobywając błyskawiczną sławę w Internecie, która na zawsze zmienia ich życie. Ale czy nowo odkryte poczucie możliwości i rzesza superfanów wystarczą, by Marcel odnalazł utraconą rodzinę?

Premiera 24 sierpnia.

