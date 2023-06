Natalia Janoszek sama stworzyła swoją stronę na Wikipedii? Krzysztof Stanowski podaje fakty

Jakiś czas temu Krzysztof Stanowski przeprowadził śledztwo, z którego miało wynikać, że Natalia Janoszek nie robi tak dużej kariery w Bollywood, jak twierdzi. Lider „Kanału sportowego” zaatakował Natalię Janoszek i oskarżył ją o zmyślenie swoich sukcesów. Stwierdził, że nie zagrała w tylu filmach, a o jej nagrodach nikt nie słyszał.

Natalia Janoszek chce pozwać Stanowskiego

Celebrytka początkowo nie komentowała tych doniesień, po czasie jednak zagroziła, że zamierza pozwać Stanowskiego. Natalia Janoszek opublikowała na swoim instagramowym profilu długie oświadczenie. Stwierdziła w nim, że Krzysztof Stanowski minął się z prawdą. Gwiazdor nie przejął się jednak tą groźbą i kolejny raz zakpił z 33-latki w mediach społecznościowych.

Krzysztof Stanowski twierdzi, że Natalia Janoszek sama stworzyła swoją stronę na Wikipedii

Teraz Krzysztof Stanowski kolejny raz zabrał głos i stwierdził, że Natalia Janoszek sama stworzyła swoją stronę na Wikipedii. Swoje domysły szczegółowo opisał na Twitterze. Według celebryty świadczyć ma o tym nick osoby, która jest autorką internetowego życiorysu aktorki, czyli „nataliabb”. Stanowski twierdzi, że sugeruje to, że wspomniana Natalia nawiązała tym samym do Bielska-Białej, z której to miejscowości pochodzi Janoszek.

„Niestety, angielska Wikipedia usunęła profil Natalii Janoszek. To o tyle smutne, że sama Natalia się nad nim mocno napracowała. Profil został stworzony przez osobę o nicku »nataliabb« (co sugeruje, że mogła to być jakaś Natalia z Bielska-Białej)” – twierdzi gwiazdor.

Później domniemana Natalia miała prosić o zmianę nicku na „aroundtheworld00”. Stanowski przytoczył jej argumentację. „Tworzyłam stronę Natalia Janoszek pod nazwą nataliabb i nie chciałabym, aby ludzie łączyli osobę tworzącą z osobą, o której jest stworzone hasło” – zacytował we wpisie na Titterze.

Lider „Kanału sportowego” twierdzi, że tym samym nickiem Natalia Janoszek miałaby się posługiwać na Filmwebie. „Niestety, Natalia zapomniała, że nick »aroundtheworld« to jej stary nick z Filmwebu. Niezbyt trudno go odnaleźć, ponieważ kto inny dałby notę 10 filmowi »Dreamz« i miał jedynie jednego ulubionego aktora, Natalię Janoszek?” – podsumował.

