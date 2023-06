Pierwsza dobra informacja TUDUM 2023. Powstanie 3. część filmu „Tyler Rake”!

Światowa transmisja na żywo TUDUM – specjalnego wydarzenia, organizowanego co roku dla fanów produkcji Netfliksa, nadawana była z parku Ibirapuera (Parque do Ibirapuera) w São Paulo. To także powrót do korzeni, bo właśnie tutaj w 2020 roku odbyła się pierwsza edycja imprezy.

Chris Hemsworth jako pierwszy pojawił się na scenie, a widownia powitała go głośnymi owacjami. Na scenę aktor wcielający się w głównego bohatera serii filmów Netfliksa zaprosił Sama Hargrave'a, reżysera filmu „Tyler Rake 2”. Wspólnie zapowiedzieli, że w związku z ciepłym przyjęciem kolejnego filmu, trwają już rozmowy na temat jego kolejnej części! Nie zdradzili jednak, na jakim są etapie, jednak spokojnie możemy założyć, że w związku z tą informacją, możemy już być pewni, że powstanie 3. część tej uwielbianej przez fanów platformy historii.

„Tyler Rake 2” i „Tyler Rake: Ocalenie”

16 czerwca na Netflix zadebiutował „Tyler Rake 2”. Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake’a w filmie „Tyler Rake 2”, kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix „Tyler Rake: Ocalenie”. Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

Hemsworth ponownie spotyka się na planie z reżyserem Samem Hargrave’em oraz producentami Joe i Anthonym Russo ze studia AGBO. Autorem scenariusza jest Joe Russo. Po raz kolejny w filmie wystąpi również Golshifteh Farahani, obok której pojawią się także Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt i Tinatin Dalakishvili.

Film jest kontynuacją pierwszej części opartej na powieści graficznej „Ciudad” Ande Parksa, napisanej przez Ande Parksa oraz Joe i Anthony’ego Russo oraz zilustrowanej przez Fernanda Leóna Gonzáleza.

