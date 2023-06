Piątek z Netfliksem. Lista nowości, które warto obejrzeć

Po trzech latach od premiery ostatniego sezonu na Netfliksie zadebiutowała w tym tygodniu kolejna odsłona „Czarnego Lustra” – tym razem w obsadzie są takie nazwiska jak Aaron Paul, Rory Culkin czy Salma Hayek Pinault. To tylko jeden z tytułów, jakie serwis w tym tygodniu przygotował dla swoich subskrybentów. Sprawdźcie, co jeszcze możecie obejrzeć z okazji początku weekendu!

„Matka do wynajęcia”

Kobieta zostaje zmuszona do pełnienia funkcji surogatki, aby uratować swojego ojca. Zostaje uwikłana w relację z bogatą rodziną gotową za wszelką cenę bronić swojej reputacji.



„Tyler Rake 2”



Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake’a w filmie „Tyler Rake 2”, kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix „Tyler Rake: Ocalenie”. Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

Hemsworth ponownie spotyka się na planie z reżyserem Samem Hargrave’em oraz producentami Joe i Anthonym Russo ze studia AGBO. Autorem scenariusza jest Joe Russo. Po raz kolejny w filmie wystąpi również Golshifteh Farahani, obok której pojawią się także Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt i Tinatin Dalakishvili.



„Amy Schumer: Emergency Contact”

W swoim najnowszym programie komediowym zatytułowanym „Emergency Contact” Amy Schumer w zabawny i bezwstydny sposób komentuje swoje życie.



„Czarne lustro”, sezon 6.



Spodziewaj się niespodziewanego. Długo wyczekiwana mroczna, satyryczna antologia Charliego Brookera, która zaskakuje każdym odcinkiem, powraca. Sezon 6 „Czarnego lustra” wymyka się wszelkim klasyfikacjom i jest — jak do tej pory — najbardziej nieprzewidywalną częścią serii. Twórcą serialu i autorem scenariusza jest Charlie Brooker.



„Black Clover: Sword of the Wizard King”



Film to oryginalna historia, której nie opisano w komiksach. Jest to opowieść o królu czarodziejów (Wizard King), której nie ujawniono w oryginalnej mandze. Nad jej produkcją będzie czuwał autor mangi — Yūki Tabata.

W świecie, w którym magia jest najważniejsza, Asta, chłopiec, który urodził się bez magicznych mocy, pragnie zostać „królem czarodziejów”, aby pokonać przeciwności, dowieść swojej siły i dotrzymać obietnicy złożonej przyjaciołom.



„Nasza planeta 2”

Twórcy nagrodzonych seriali „Planeta Ziemia” i „Nasza planeta” przedstawiają serial „Our Planet II”. Na naszej planecie żyją miliardy zwierząt będące nieustannie w ruchu. Serial „Our Planet II” ukazuje je w widowiskowy sposób dzięki innowacyjnym zdjęciom, rozwikłując tajemnice migracji zwierząt oraz pokazując fascynujące i dramatyczne historie ze świata przyrody.Czytaj też:

