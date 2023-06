Anna i Grzegorz Bardowscy wydali majątek na wakacje. Podali dokładną kwotę

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z najpopularniejszych par, która poznała się dzięki programowi „Rolnik szuka żony”. Grzegorz Bardowski od razu ujrzał w Ani bratnią duszę i błyskawicznie odesłał pozostałe kandydatki do domów. Para wzięła ślub i założyła rodzinę, a dziś ma dwoje dzieci – Jasia i Liwię. Ania i Grzegorz Bardowscy świetnie wykorzystali popularność zdobytą w programie i od lat prowadzą zarówno kanał na Youtubie, jak i profile na Instagramie. Tam dzielą się swoją codziennością z fanami i odpowiadają na ich pytania. Teraz ujawnili szczegóły wakacji, w tym kwotę, którą musieli za nie zapłacić.

Ania i Grzegorz Bardowscy wydali majątek na wakacje

Ania i Grzegorz Bardowscy zdecydowali się wyjechać na wakacje na Fuerteventure. Na Instagramie chętnie pokazywali malownicze zdjęcia i nagrania z wyspy, natomiast po powrocie opowiedzieli fanom o swoim urlopie. Ci chcieli wiedzieć, ile kosztowały takie rodzinne wakacje. Okazuje się, że była to niemała kwota.

– Sama wycieczka (lot i pobyt z wyżywieniem all inclusive) około 20 tysięcy. Znajomi zarezerwowali tydzień przed nami i płacili 18 tysięcy, więc to się zmienia. To kwota za dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci – zdradzili Bardowscy.

Co ciekawe, jeszcze będąc na miejscu Ania Bardowska ujawniła na Instagramie, że marzą jej się jeszcze „polskie góry i morze”. Wygląda na to, że to nie koniec rodzinnych wypraw w tym roku. Być może para z dziećmi pojedzie jeszcze w kilka miejsc, tym bardziej że post skomentowała Roksana z 8. edycji „Rolnik szuka żony” i zaprosiła rodzinę do siebie. „Aniu, w góry zapraszamy do nas. Możemy się wybrać na Śnieżkę albo Śnieżne Kotły” – napisała. Ani Bardowskiej spodobała się ta propozycja. „Bardzo chętnie” – odpowiedziała. Można się spodziewać, że gdy dojdzie do wyjazdu i spotkania, pary pochwalą się wspólnymi zdjęciami na swoich instagramowych profilach.

