Przerażające chwile na planie „Sami swoi. Początek”. Jeden z aktorów stracił władzę w nogach

Adam Bobik i Karol Dziuba – to oni wcielą się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula w prequelu kultowej trylogii. Reżyseruje Artur Żmijewski, a w pozostałych rolach zobaczymy takie gwiazdy jak m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.

Film kręcony jest obecnie w Tokarni pod Kielcami, a z planu zdjęciowego dotarły teraz niepokojące informacje. Adam Bobik stracił władzę w nogach, kręcąc jedną ze scen. Co się stało? Aktor opowiedział o tym w rozmowie z „Super Expressem”.

– Po paru dniach ostrego zapi*** na planie wysiadły mi nogi. Na szczęście zaprzyjaźniony z kolegą fizjoterapeuta przyszedł mi z pomocą i strasznie bolesnym zabiegiem uratowali mnie. Dosłownie postawili mnie na nogi. Na drugi dzień znowu mogłem biegać. Był tu taki fizycznie wymagający okres – przekazał.

„Sami swoi. Początek”. O czym opowie film?

Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii,,Sami swoi", przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo.

„Sami swoi. Początek" to opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. „Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż” – zapowiadają twórcy.

Historia rodzin Pawlaków i Karguli jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wśród osób opuszczających swe domy na Kresach, leżących dziś w granicach Ukrainy, był Jan Mularczyk, stryj znakomitego scenarzysty i pisarza Andrzeja Mularczyka, autora scenariusza do kultowej trylogii i prequelu. To właśnie on stał się, wiele lat później, pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka, doskonale znanej z trylogii „Sami swoi", „Nie ma mocnych" i „Kochaj albo rzuć". Jan Mularczyk, osiedlił się w Tymowej, w okolicy Lubina, na terenie Dolnego Śląska.

Galeria:

„Sami swoi. Początek”. Zdjęcia z filmu w reżyserii Artura ŻmijewskiegoCzytaj też:

6 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Co obejrzymy?