Konflikt między Qczajem a Kaczorowską. Poszło o picie alkoholu przed spektaklem

Całe zamieszanie zaczęło się od wizyty Agnieszki Kaczorowskiej w podcaście Żurnalisty. Podczas wywiadu nie mogło zabraknąć głośnego wpisu serialowej dotyczącym mody na brzydotę.

Awantura pod wpisem Agnieszki Kaczorowskiej

Przypomnijmy, że w 2021 roku celebrytka pokusiła się o długi post, który zaskoczył jej fanów i negatywnie wpłynął na jej wizerunek. Tancerka udostępniła na Instagramie wpis, w którym zaznaczyła, że „jest estetką” i obserwuje coraz więcej „mody na brzydotę”. Gwiazda „Klanu” zastanawiała się też po co „na siłę robić z siebie taką zwyczajną”, zamiast „wyjątkową i niepowtarzalną”. Jej słowa wywołały lawinę komentarzy, nie tylko wśród obserwatorów aktorki, ale i kolegów i koleżanek z branży rozrywkowej, jak Karolina Korwin-Piotrowska, czy Maffashion.

Kaczorowska uderza w Qczaja. Trener odpowiedział

Podczas wywiadu z kontrowersyjnym podcasterem Kaczorowska wbiła przy okazji szpilę Qczajowi i podkreśliła, że osoby, które wówczas tak negatywnie komentowały jej wpis to „hipokryci”. Wspomniała też o zakończeniu współpracy z teatrem Tu i teraz, do czego doszło zaledwie trzy dni przed premierą spektaklu.

To nie pozostało bez komentarza trenera personalnego. Gwiazdor opowiedział w mediach społecznościowych, jak wyglądała jego współpraca z celebrytką i szczędził prywatnych szczegółów. – Chciałem wyczyścić tę sytuację, bo wiedziałem, że będziemy razem pracować, a ja wolę wszystko wyjaśnić, pogadać. (…) Wiadomo, że ty jesteś kłamczuchą. Ale na to, co dziś opowiadałaś, nie mogę nie zareagować. Mianujesz się "kołczynią", ukończyłaś różne kursy motywowania ludzi, pięknie mówisz o granicach i o tym, jak sama je stawiasz… Jednak jednym z powodów, dla których zostałaś zwolniona, i o którym ja wiem, było właśnie nieszanowanie czyichś granic. Jako niepijąca osoba uzależniona informuję o swoim problemie osoby, z którymi przebywam i pracuję. Mówię po to, by miały świadomość, by wykazały się jakąś empatią. Jednak ty, Agnieszko, miałaś to w głębokim poważaniu, miałaś to po prostu w du***, chlając wino w busie w drodze z Sosnowca do Wrocławia – powiedział w mediach społecznościowych.

To jednak nie koniec wywodu gwiazdora. Jak się okazuje, Qczaj ma naprawdę dużo niechęci do Kaczorowskiej. – Mówisz o hipokryzji, a dla mnie największą hipokryzją jest twój słodko-pierdzący wizerunek, jaki kreujesz w social mediach. (...) Dużo lepiej na Instagramie wygląda Agnieszka, która mówi o granicach niż ta, która wsiada do busa ze spektaklem "Ślub doskonały" do Torunia i mówi: To co, winko? Muszę się na*****. A jak nazwiesz sytuację, w której stawiając granice w sytuacji prywatnej, prosiłem Cię w McDonalds (żebyś mnie nie nagrywała – przyp. red.), a ty śmiejąc się mi w twarz, odpowiedziałaś: Będę miała zabezpieczenie – powiedział.

Konflikt między Qczajem a Kaczorowską. Alkohol, hipokryzja i poprawianie wizerunku

Teraz w rozmowie z Pudelkiem głos zabrała aktorka. Agnieszka Kaczorowska przedstawiła tę sytuację zupełnie inaczej. Jak twierdzi aktorka.

– Qczaj zwyczajnie kłamie. Wino, które otworzył nasz kolega w busie po spektaklu, zostało otwarte po uprzednim zapytaniu Qczaja, czy nie ma nic przeciwko. Powiedział, że nie ma z tym problemu. Słowa, które rzekomo wypowiedziałam, są kolejnym kłamstwem. Są na to świadkowie, którzy siedzieli w busie razem z nami. Na swoich storkach Qczaj odnosi się do mojej osoby bez szacunku, szydząc ze mnie i z mojej pracy, co pokazuje, jakimi trudnymi emocjami jest przepełniony. Życzę mu, aby odnalazł w swoim sercu spokój i radość – oznajmiła.

Chwilę później głos zabrał sportowiec, który nie mógł zignorować wypowiedzi dawnej koleżanki. „Agnieszka mówi tu o winie, tym winie, które zostało otwarte PRZED spektaklem w drodze do Torunia. Nie po spektaklu. Drugi raz był w busie po spektaklu w drodze do Wrocławia!” – twierdził na swoim InstaStories.

Później powiedział, że Agnieszka Kaczorowska-Pela miała też wypowiedzieć się o jego uzależnieniu w sposób lekceważący. „Agnieszko! Jak mam mieć szacunek do pracy kogoś, kto na informację o moim problemie odpowiada: "Jak ma problem to niech się zamknie w ośrodku – to jego problem" – są na to świadkowie!” – czytamy.

