Pełna emocji przemowa Edyty Górniak w Opolu. Oddała hołd znanej artystce

Za nami 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Na scenie można było podziwiać plejadę gwiazdę, a wśród nich Justynę Steczkowską, Marylę Rodowicz czy Edytę Górniak. Artystki zaśpiewały podczas koncertu „Ale to już było. Jest. I będzie!”. Edyta Górniak poza zaśpiewaniem utworów na scenie wygłosiła również przemówienie. Nie kryła emocji.

Pełna emocji przemowa Edyty Górniak w Opolu

Edyta Górniak na opolskiej scenie postanowiła podziękować organizatorom i reżyserom koncertu. Nie kryła wzruszenia i ujawniła, który raz stanęła na opolskiej scenie.

– Kiedy byłam małą dziewczynką, marzyłam, żeby wystąpić w Opolu. Cała lista błogosławieństw sprawiła, że wróciłam do państwa już w tej chwili siedemnasty raz. Tutaj debiutowałam i tutaj wracałam. Z tego miejsca chcę ukłonić się wszystkim wspaniałym polskim artystom, którzy byli dla mnie inspiracją, radością i nadzieją. Dziękuję wszystkim reżyserom, którzy zapraszali mnie do współpracy, żeby realizować swoje wielkie wizje. Dziękuję wszystkim twórcom wspaniałych utworów, które tu wykonywałam – powiedziała Edyta Górniak.

Na scenie Edyta Górniak zaśpiewała utwory Ireny Santor – „Walc Embarras” i „Powrócisz tu”. W swoim przemówieniu postanowiła również oddać hołd znanej artystce.

– Dziś szczególnie kłaniam się damie i ikonie polskiej piosenki pani Irenie Santor. Dziękujemy za wszystkie lata pani pięknej pracy – powiedziała.

Występ Edyty Górniak nie był długi, ale artystka nie ukrywała, że przygotowania trwały nawet dwa tygodnie. Mówiła o tym w rozmowie z „Super Expressem”. „Od momentu, kiedy przyjmuję zaproszenie, moje przygotowania trwają właściwie każdego dnia. Jeśli mam miesiąc, rozkładam pracę na miesiąc, jeśli mam mniej czasu, to pracuję bardziej intensywnie. To, czego doświadcza widz, to esencja i skondensowana pigułka złożona z wielu elementów mojego zawodu. Trochę można to porównać do dnia ślubu, który trwa o wiele krócej niż całe jego przygotowanie” – powiedziała.

