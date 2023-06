Rafał Brzozowski podziękował za nagrodę w Opolu. Internauci węszą spisek i piszą o ustawce

Za nami już drugi dzień 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Tradycyjnie już odbył się konkurs „Premier”, podczas którego o nagrodę walczyli tacy artyści, jak: Rafał Brzozowski, Sara Chmiel i Gromee, Łukasz Drapała, Iwaneczko, Anastazja Maciąg, Mezo i Liber, Seibert, Anna Sokołowska, Tulia i Halina Mlynkova oraz Dominik Dudek. Wygrał Rafał Brzozowski z utworem „W pokoju hotelowym”. Były reprezentant Polski w konkursie Eurowizji i prezenter TVP otrzymał statuetkę oraz 60 tysięcy złotych. To nie spodobało się internautom.

Ostra krytyka zwycięstwa Rafała Brzozowskiego w Opolu

Rafał Brzozowski podziękował za nagrodę i wspomniał o statuetce Karolinki, czyli nagrodzie im. Karola Musioła przyznawanej w SMS-owym głosowaniu widzów. W tym roku trafiła do Tulii i Haliny Mlynkovej.

„Ta nagroda to jest coś wspaniałego. Serdecznie dziękuję za całe wsparcie. Dziękuję też za mnóstwo głosów, które otrzymałem. Zabrakło tak blisko, żeby zdobyć Karolinkę” – napisał Rafał Brzozowski.

O ile fani gratulowali muzykowi, o tyle jego przeciwnicy zaczęli węszyć spisek i posypały się negatywne komentarze. „Najpierw ustawiona Eurowizja, teraz Opole. W kolejce czekają wybory”, „Niestety, ale w tę stronę to wszystko zmierza. Wygrana Rafała Brzozowskiego w tym konkursie to efekt rządowej telewizji. To nie jest już ten festiwal, co parę lat temu. Nie da się tego oglądać, wszystko jest ustawione i sterowane przez wiadomo kogo”, „Po wygranej Brzozowskiego następne będą wygrane przez PiS wybory”, „Czy jako pracownikowi TVP smakuje Panu zwycięstwo głosami pracowników TVP w konkursie organizowanym przez TVP?” – komentowali zbulwersowani internauci.

Czytaj też:

Mąż Oli Kwaśniewskiej w Opolu. Na scenie skomentował bojkot festiwaluCzytaj też:

Justyna Steczkowska w „zakrwawionej” koszuli w Opolu. Nagle się odwróciła...