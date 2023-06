Doda zrobiła show na festiwalu w Opolu. Na scenie skomentowała aferę z reżyserem

Trwa 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Rozpoczął się w piątek, 9 czerwca, koncertami – „Wielka Gala – Od Opola do Opola”, a także „Debiuty”. Na scenie wystąpiła cała plejada gwiazd, a wśród nich nie zabrakło również Dody, choć jej występ stał pod znakiem zapytania. Artystka na scenie nawiązała do skandalu sprzed kilku dni.

Doda wspomniała o aferze z reżyserem podczas festiwalu w Opolu

Zanim rozpoczął się festiwal w Opolu już było o nim głośno. Przyczyniła się do tego afera związana z Dodą i reżyserem, Mikołajem Dobrowolskim. Kilka dni temu Doda opublikowała nagranie, na którym zapłakana powiedziała:

– Jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec. Skończyliśmy nagrywać wizualizacje do Opola, jest okropna atmosfera. Reżyser przyszedł, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w d***. Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: „Wypier***. Odpier*** się, rób sobie sama festiwal”.

Nie było pewne, jak dalej potoczą się losy występu Dody. W końcu jednak zarówno stacja TVP, jak i sam Mikołaj Dobrowolski przeprosili Dodę. Do tego TVP podjęła decyzję o odsunięciu reżysera od współpracy z Doda, a jego miejsca zajęła Beata Szymańska, z którą artystka miała do czynienia podczas”Szansy na sukces„. Doda nawiązała do tej sytuacji podczas recitalu w Opolu.

– Dziękuję pani Anecie Woźniak za serce i za wsparcie kobiece. Są różne sytuacje w życiu. Czasami coś się źle zaczyna, ale to nie znaczy, że ma się źle skończyć. Czasami trzeba przeczekać złe chwile – powiedziała Doda na scenie.

Po jej występie posypały się pozytywne komentarze w sieci. Jedna z fanek zwróciła uwagę, jakim kosztem to się odbyło. „Szkoda, że musieliście ją najpierw dobić psychicznie, żeby w ogóle to spektakularne show powstało” – napisała internautka na profilu TVP. Doda zareagowała na ten komentarze. „Zrobiła to jedna osoba, która już nie pracuje ze mną. Ekipa na miejscu jest bardzo pomocna” – napisała.

