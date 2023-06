Oto artyści, którzy zadebiutowali w Opolu. Kto wygrał?

W piątek, 9 czerwca, rozpoczął się 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Najpierw na scenie zaprezentowali się artyści podczas koncertu „Wielka Gala – Od Opola do Opola„ i wykonali największe polskie hity znane od 60 lat. Potem przyszedł czas na „Debiuty”. Kto zaśpiewał i kto wygrał?

Oto artyści, którzy zadebiutowali w Opolu

Mogłoby się wydawać, że podczas koncertu „Debiuty” występują debiutanci, to jednak nie tylko. Na scenie zaprezentowali się również artyści, którzy są związani ze sceną od lat – wśród nich Magda Bereda czy Ada Szulc. Pojawił się także Konrad Baum, który wygrał 13. edycję „The Voice of Poland”. Na opolskiej scenie zaprezentowali się także zwycięzce konkursu „Szansa na sukces. Opole 2023” – Karolina Fryt i Kamil Jachyr. Kto jeszcze pojawił się na scenie i co zaśpiewali artyści? Oto pełna lista:



Konrad Baum – „Sam jak Ty”



Magda Bereda – „Jest mi do twarzy we własnej osobie”

Felivers –„Szminka”

Jan Majewski – „Właściwie mi dobrze”

Ewa Novel – „Na końcu świata”

Ada Szulc – „Co teraz”

Marti Wójcik – „Drugi plan”

Kamil Jachyra – „Kocham Cię”

Karolina Fryt – „Wykrzycz”

Klaudia Kowalik – „Za mało czasu”

Okazało się, że w konkursie „Debiuty” wygrała grupa Felivers. Otrzymali nagrodę im. Anny Jantar oraz 30 tysięcy złotych.

„Mamy to! Rock'n'Roll nigdy nie zginie, nadchodzi nowa era” – napisali wokaliści na Instagramie.

Fani nie kryli zachwytu. „Cudownie móc patrzeć na to wszystko od tylu lat, niezastąpieni! Dumna jestem z Was, lećcie na samiutki szczyt. Wasz rok”, „Gratulacje jeszcze raz!”, „Moi ulubieni chłopcy, gratulacje”, „Duma mnie rozpiera” – komentują internauci.

