Widzowie rozczarowani festiwalem w Opolu. Ostro go krytykują

60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu już się rozpoczął w piątek, 9 czerwca. Na scenie zaprezentowała się cała plejada gwiazd. Najpierw odbył się koncert „Wielka Gala – Od Opola do Opola”, podczas którego artyści wykonali największe polskie hity znane od 60 lat. Potem natomiast na scenie wystąpili młodzi artyści, prezentując się w „Debiutach”. Okazuję się, że widzom nie przypadły do gustu występy i ostro skrytykowali je w sieci.

Widzowie krytykują festiwal w Opolu

Tegoroczny festiwal w Opolu wzbudzał kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczął. Maciej Orłoś próbował go bojkotować, apelując do Rafała Trzaskowskiego o pomoc. „Jestem w*******y Po pierwsze na to, że Opole legitymizuje chamską propagandę, a po drugie, że godzi się na degradowanie rangi festiwalu. Festiwal jest „silniejszy”?! Jest tak słaby jak nigdy. Większość liczących się artystów nie chce współpracować z TVPiS, stąd ich nieobecność w Opolu, która to nieobecność na jubileuszowym 60. festiwalu będzie szczególnie odczuwalna. Obchodzenie jubileuszu w takiej atmosferze i w tak niepełnej obsadzie to farsa” – grzmiał na swoim instagramowym profilu.

Chwilę potem wybuchła afera z udziałem Dody, która została obrażona przez reżysera swojego występu. „Jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec. Skończyliśmy nagrywać wizualizacje do Opola, jest okropna atmosfera. Reżyser przyszedł, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w d***. Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: „Wypier***. Odpier*** się, rób sobie sama festiwal” – powiedziała wtedy zapłakana i roztrzęsiona artystka.

Teraz z kolei po pierwszym dniu festiwalu głos zabrali rozczarowani widzowie. Na Twitterze ostro ocenili występy. „Przyznać muszę, że rozczarował mnie trochę Festiwal w Opolu”, „Jeżeli nawet ja nie mogę patrzeć na ten dzisiejszy koncert w Opolu, to sobie wyobraźcie”, „Marek Sierocki na Eurowizji, Marek Sierocki na KFPP w Opolu, tu chała i tu chała”, „Nie da się tego oglądać”, „Teraz będą Trubadurzy, czyli chałtura pana Lichtmana, który jako replacement zaangażował do składu syna Krzysztofa Krawczyka” – komentują internauci.

Faktycznie było tak źle?

