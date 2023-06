Paulina Smaszcz otrzymała wezwanie przedsądowe. Tym razem nie od Cichopek i Kurzajewskiego

Od kiedy Paulina Smaszcz wyjawiła związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie przestaje wykorzystywać zainteresowania mediów. „Kobieta petarda” komentuje wszystko, co może, a najchętniej momenty, kiedy może uderzyć w swojego byłego męża.

Gwiazda wielokrotnie wprost mówiła, że prezenter nie spełniał wymogów dobrego męża, a także ojca. Kurzajewski i Cichopek konsekwentnie milczą, rzadko zdarza im się rzucić sugestię interesowania się nie swoim życiem.

Paulina Smaszcz pokazała pozew od Katarzyny Cichopek

Ostatnio jednak Paulina Smaszcz przyznała, że obecna partnerka jej byłego męża skierowała do sądu przeciwko niej akt oskarżenia. Smaszcz pokazała w mediach społecznościowych pozew, który otrzymała od Katarzyny Cichopek. Jej uwagę zwróciła przede wszystkim lista świadków, którzy mają zeznawać przeciwko niej. Znalazły się na niej m.in. Anna Mucha i Joanna Kurska. Paulina Smaszcz wyśmiała ten wybór i dosadnie stwierdziła, że na tych kobietach nie można się wzorować.

Paulina Smaszcz otrzymała wezwanie przedsądowe

Na to postanowiła zareagować główna zainteresowana. Anna Mucha skierowała do Pauliny Smaszcz wezwanie przedsądowe. A zrobiła to... na Instagramie.

– Dostałam dziś już przedsądowe wezwanie od Anny Muchy. Prosi mnie o zaprzestanie upublicznienia danych wrażliwych – powiedziała Smaszcz w rozmowie z Plotkiem. Jednak nie to okazało się dla Kobiety Petardy najgorsze. Gwiazda poczuła się dotknięta czymś zupełnie innym.

– Wysłała mi to na Instagramie, pisząc moje imię i nazwisko z małych liter. Aniu, jako wykładowczyni akademicka muszę cię poprawić. To nie wypada. Wiedza z nauczania początkowego. Warto wiedzieć, jak jest się mamą. Paulina Smaszcz pisze się od dużych liter, tak jak Anna Mucha – grzmiała celebrytka.

