Paulina Smaszcz pokazała pozew od Katarzyny Cichopek. Wyśmiała świadków

Od kilku miesięcy Paulina Smaszcz nie odpuszcza byłemu mężowi, Maciejowi Kurzajewskiemu. W jej medialnych atakach nieraz obrywa też obecna partnerka prowadzącego „Dzień dobry TVN”, Katarzyna Cichopek. Media już informowały o planowanym przez parę pozwie przeciwko Paulinie Smaszcz. Teraz „kobieta-petarda” pokazała pozew od Katarzyny Cichopek i skomentowała ten fakt na Instagramie.

Paulina Smaszcz pokazała pozew i wyśmiewa świadków

Paulina Smaszcz jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie utrzymuje stały kontakt z fanami. Regularnie mówi im o swoim życiu i pokazuje jego kulisy. Nie dziwi zatem fakt, że pokazała pozew, który otrzymała od Katarzyny Cichopek. Jej uwagę zwróciła przede wszystkim lista świadków, którzy mają zeznawać przeciwko niej. Znalazły się na niej m.in. Anna Mucha i Joanna Kurska. Paulina Smaszcz wyśmiała ten wybór i dosadnie stwierdziła, że na tych kobietach nie można się wzorować.

„To są wszystkie dokumenty pozwów, które otrzymuję od pana Macieja Kurzajewskiego albo od pani Katarzyny Cichopek. Wczoraj dostałam kolejny pozew od pani Katarzyny Cichopek na totalnie wielkie pieniądze, bo przecież oni mają ich niewiele. To, co najśmieszniejsze, to to, że wśród osób, które mają być świadkami, na pierwszym miejscu – pani Joanna Kurska, na drugim miejscu pani Anna Mucha. [...] Nie no, pani Katarzyno, gratuluję świadków. Poza Maciejem Kurzajewskim nie znam nikogo, ale najbardziej gratuluję tych pierwszych nazwisk pań, których oczywiście nigdy nie poznałam i nie znam, bo one są rzeczywiście polskimi ikonami rodziny, wierności, macierzyństwa, lojalności, partnerstwa, życia wg dziesięciu przykazań religii katolickiej. Oj, pani Katarzyno, gratuluję, że pani się inspiruje takimi właśnie kobietami jako matka, żona i przyszła partnerka. Pozdrawiam” – powiedziała Paulina Smaszcz na Instagramie.

Jakiś czas temu „Party” informowało, że Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek razem chcą pozwać Paulinę Smaszcz za naruszanie dóbr osobistych swoimi wypowiedziami. „Mają nadzieję, że w ten sposób była żona prezentera TVP przestanie w końcu wypowiadać się na ich temat” – informowało „Party”. Wtedy jednak Paulina Smaszcz nie chciała wypowiadać się na ten temat, stwierdzając, że nie będzie komentować tych doniesień.

