„Nasz Nowy Dom” bez chętnych na remont. Architekta apeluje do internautów

Nie milkną głosy krytyki po tym, jak Polsat zakończył współpracę z Katarzyną Dowbor. Prezenterka prowadziła 20 sezonów show „Nasz Nowy Dom”, po czym okazało się, że teraz zastąpi ją Elżbieta Romanowska.

Katarzyna Dowbor nie prowadzi „Nasz Nowy Dom”

Sama Dowbor przyznała, że powodem jej zwolnienia ze stacji jest wiek. Stwierdziła, że chodzi o „nowe porządki i odmładzanie wszystkiego i wszystkich”. Głos zabrał także Edward Miszczak. Nowy dyrektor programowy w rozmowie z serwisem Wirtualne Media odniósł się do tych zarzutów, że dziennikarka jest zbyt wiekowa. Przy okazji wyjaśnił, jaki był powód pożegnania Katarzyny Dowbor.

– Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością. Jak by nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja – powiedział.

Elżbieta Romanowska ma dość hejterskich komentarzy

Głos zabrała także Elżbieta Romanowska, która zaapelowała do internautów, żeby powstrzymali się przed hejtującymi komentarzami. W mediach społecznościowych przyznała też, że tego typu zachowanie jest objawem złego wychowania. Teraz głos zabrała architektka pracująca przy formacie. Martyna Kupczyk zaapelowała do internautów, żeby zachęcili znajome sobie osoby do zgłoszenia się do programu „Nasz Nowy Dom”.

Celebrytka opublikowała nagranie na InstaStories, na którym poprosiła fanów, by zastanowili się, czy nie znają rodziny potrzebującej pomocy. – Rozpoczęliśmy kolejny sezon, już go montujemy, ale tych rodzin zgłasza się do nas niewiele, więc jeśli znacie kogoś, kto żyje w złych warunkach, a my możemy pomóc, to zgłaszajcie taką rodzinę, porozmawiajcie z nimi. Niech do nas napiszą – powiedziała Kupczyk na Instagramie.

W dalszej części podkreśliła, że remont jest zupełnie bezpłatny. – Może w szkole jest jakieś dziecko, które żyje w złych warunkach, a my możemy dać mu nowe życie. Bardzo, bardzo prosimy, żebyście przemyśleli czy nie znacie jakiejś rodziny. Pamiętajcie, nic nie płacimy za remont – powiedziała. Na koniec podkreśliła, że ekipa programu rzeczywiście chce pomagać i niesie on ze sobą misję.

