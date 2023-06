„Avatar: Istota wody” już do obejrzenia w internecie. Podpowiadamy, gdzie znajdziesz film

Akcja filmu „Avatar: Istota wody” rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom mimo pojawiających się śmiertelnych zagrożeń.

W następstwie nieprzewidzianych zdarzeń zmuszeni zostają do opuszczenia domu, a następnie trafiają na terytorium należące do klanu Metkayina, który żyje w harmonii z otaczającymi go oceanami. Tam rodzina Sullych musi nauczyć się zarówno poruszać w niebezpiecznym wodnym świecie, jak i żyć według zasad nowej społeczności.

Sukces filmu „Avatar: Istota wody”

„Avatar: Istota wody” trafił do polskich kin 16 grudnia 2022 roku i stał się trzecim najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów, osiągając łączny przychód ze światowych kin w wysokości prawie 2,32 miliarda dolarów. Tytuł został nominowany do Oscara w aż dziewięciu kategoriach, w tym za najlepszy film, a wykorzystane efekty wizualne wyznaczyły nowy standard dla całej branży filmowej.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona, wyprodukowanym przez Camerona i Jona Landau, występują: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.

„Avatar: Istota wody”. Gdzie obejrzeć w internecie?

Film „Avatar: Istota wody” jest już dostępny dla subskrybentów platformy Disney+.

Czytaj też:

Henry Cavill i inne gwiazdy „Wiedźmina” przyjadą do Łodzi! Miasto potwierdzaCzytaj też:

Ranking 30 filmów oryginalnych Netflix z ocenami na Filmwebie