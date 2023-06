Antoni Królikowski zabrał ukochaną Izabelę na wystawę. „Tytuł bardzo wymowny”

Antoni Królikowski od ponad roku jest związany z sąsiadką Izabelą, z którą zdradził ciężarną wówczas żonę Joannę Opozdę. Aktorka dowiedziała się o tym fakcie tuż przed narodzinami synka Vincenta. Para do tej pory nie jest po rozwodzie, ale Antoni Królikowski coraz śmielej pokazuje ukochaną na swoim instagramowym profilu. Wcześniej ukrywał jej twarz, ale od jakiegoś czasu tego nie robi. Coraz częściej chwali się wspólnymi zdjęciami i nagraniami. Tym razem zabrał ukochaną na wystawę Zbigniewa Dowgiallo.

Antoni Królikowski pokazał nowe zdjęcie z Izabelą

Na profilu aktora pojawiła się nowa fotografia, na której zapozował u boku Izabeli i artysty. „Zwycięstwo piękna nad złem” – napisał Antoni Królikowski tytuł wystawy w opisie do zdjęcia. Fani uznali, że jest bardzo wymowny.

„Tytuł bardzo wymowny. Jaka trafna nazwa. I moja ulubiona para”, „Święte słowa, niech zwycięży piękno nad złem” – komentują internauci.

Antoni Królikowski nie zareagował na razie na komentarze i nie wdał się w żadne dyskusje, co w przeszłości mu się zdarzało. Po jednej z takich internetowych kłótni na profilu Antoniego Królikowskiego pojawiły się intymne nagrania Joanny Opozdy i opisy, świadczące o tym, że aktor próbował udowodnić internautom, dlaczego doszło do jego romansu z sąsiadką. Potem tłumaczył się, że na jego konto ktoś się włamał i opublikował nagania bez jego zgody i wiedzy. Chwilę później wszystkie materiały zniknęły, a Antoni Królikowski wydał oświadczenie i przekazał, że to nie on udostępnił nagrania. „Mój Instagram został dziś zhakowany. Treści opublikowane na moim Instagramie były wrzucone przez osobę, którą odnajdą odpowiednie organy ścigania. Nie miałem pojęcia o istnieniu tych materiałów i jestem w ciężkim szoku” – napisał celebryta.

