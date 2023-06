Ranking 30 filmów oryginalnych Netflix z ocenami na Filmwebie

Netflix ma w swojej bibliotece całą masę swoich produkcji oryginalnych. Wśród nich filmy, o których słyszeliśmy mniej lub więcej, jednak to opinie mówią same za siebie. Stworzyliśmy ranking 30 tytułów oryginalnych Netfliksa – znaleźć w nim możesz inspiracje na kolejne wieczory przed telewizorem w gronie rodzinnym lub samotnie. Jeżeli ważne są dla ciebie opinie innych kinomanów, znajdziesz je przy każdym z tytułów – tak ocenione zostały w serwisie Filmweb.

30 najlepszych filmów oryginalnych Netfliksa

„IO” – 4,6/10



Młoda naukowiec próbuje ratować Ziemię przed katastrofą. Spotyka jednak mężczyznę, który zamierza złapać ostatni lot w kosmos i opuścić planetę.



„Małe zło” – 5,3/10



Świeżo upieczony mąż chce zaprzyjaźnić się ze swoim pasierbem, lecz zaczyna podejrzewać, że chłopiec jest demonem.



„Opiekunka” – 5,4/10



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.



„Velvet Buzzsaw” – 5,4/10



Budzący respekt krytyk, wyrachowana właścicielka galerii i jej asystentka przejmują obrazy niedawno zmarłego artysty.



„Kluseczka” – 5,4/10



Teksańska nastolatka Willowdean Dickson bierze udział w konkursie organizowanym przez swoją mamę, która była kiedyś miss, żeby pokazać, co sądzi o standardach piękna.



„The Gray Man” – 5,7/10



Nieuchwytny oficer CIA odkrywa kompromitujące sekrety agencji. Jego śladem rusza bezwzględny agent socjopata, który wyznaczył nagrodę za jego głowę.



„#realityhigh” – 5,7/10



Wzorowa uczennica, Dani, w końcu nawiązuje relację z chłopakiem, w którym od dawna się podkochuje. To wyraźnie nie podoba się jego byłej, która jest gwiazdą internetu.



„iBoy” – 5,8/10



Podczas wypadku do głowy Toma dostają się fragmenty jego smartfona, a on sam zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu odkrywa, że posiadł supermoce.



„Spectral” – 6/10



Jednostka sił specjalnych stawia czoła nadnaturalnym istotom.



„1922” – 6/10



Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.



„Gra Geralda” – 6/10



Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



„The Kissing Booth” – 6,2/10



Pierwszy pocałunek prowadzi nastoletnią Elle do zakazanego romansu ze szkolnym przystojniakiem, co grozi jej utratą najlepszego przyjaciela.



„Bright” – 6,2/10



Dwaj policjanci, człowiek i ork, usiłują pokonać dzielące ich różnice, aby wspólnymi siłami zapobiec niebezpieczeństwu zagrażającemu światu.



„Gdy spotkaliśmy się pierwszy raz” – 6,2/10



Noah otrzymuje szansę powrotu do przeszłości, aby zdobyć wymarzoną dziewczynę.



„Nie otwieraj oczu” – 6,4/10



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



„I Don't Feel at Home in This World Anymore” – 6,4/10



Młoda kobieta ma dość ogarniającej świat znieczulicy. Kiedy ktoś włamuje się do jej domu, postanawia szukać sprawiedliwości na własną rękę.



„Tallulah” – 6,5/10



Poszukując swojego byłego chłopaka, młoda bezdomna kobieta pod wpływem impulsu porywa dziecko pewnej nieodpowiedzialnej bogatej matki.



„Podły, okrutny, zły” – 6,7/10



Kronika zbrodni Teda Bundy'ego z perspektywy jego długoletniej dziewczyny Liz Kendall, która nie wierzyła w prawdę o nim.



„The Highwaymen” – 6,7/10



Dwaj policjanci wracają z emerytury, aby pomóc w ujęciu Bonnie i Clyde'a.



„Do wszystkich chłopców, których kochałam” – 6,8/10



Sekretne listy miłosne nastolatki Lary Jean zostają odkryte i zaczynają siać spustoszenie w jej życiu miłosnym.



„Aż do kości” – 6,9/10



Ellen ma 20 lat i cierpi na anoreksję. Rozpoczyna nową terapię, która, choć z początku trudna, pomaga jej zrozumieć samą siebie.



„Oblężenie Jadotville” – 7/10



Początek lat 60. XX wieku. Irlandzki komendant Pat Quinlan wraz z wojskiem staje przeciwko francuskim i belgijskim najemnikom, którzy terroryzują mieszkańców Kongo.



„Ballada o Busterze Scruggsie” – 7/10



Bracia Coenowie opowiadają o przygodach amerykańskich pionierów i bandytów na Dzikim Zachodzie, sprawnie lawirując między żartem i absurdem a poważniejszymi klimatami.



„Okja” – 7,1/10



Młoda dziewczyna ryzykuje życie, chcąc powstrzymać międzynarodową korporację przed schwytaniem jej najlepszego przyjaciela, gigantycznego stworzenia o imieniu Okja.



„Irlandczyk” – 7,1/10



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



„Opiekun” – 7,1/10



Mężczyzna po wielu życiowych zakrętach spotyka młodego chłopaka chorego na dystrofię mięśniową.



„Elegia dla bidoków” – 7,1/10



Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„Beasts of No Nation” – 7,3/10



Chłopiec Agu zostaje siłą wcielony do grupy żołnierzy walczących w wojnie domowej.



„Historia małżeńska” – 7,4/10



Po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.



„Mudbound” – 7,4/10



Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.Czytaj też:

