Dorota Szelągowska oceniła decyzje Edwarda Miszczaka. Wspomniała o Katarzynie Dowbor

Dorota Szelągowska od lat jest gwiazdą telewizji i zmienia mieszkania Polaków. Na swoim koncie ma prowadzenie takich programów, jak „Dach nad gwiazdami”, „Hotelove”, „Domy gwiazd”, „Dorota Was urządzi”, „Polowanie na kuchnie”, „Weekendowe metamorfozy Doroty”, „Polowanie na mieszkanie” czy „Totalne remonty Szelągowskiej” i „Domowe rewolucje”. Dorota Szelągowska współpracuje ze stacją TVN oraz TVN Style i można powiedzieć, że do tej pory była konkurencją dla Katarzyny Dowbor i jej „Naszego nowego domu”, choć ona sama tak nie uważa. – Powtarzałyśmy to z Kaśką, ilekroć nas pytano: To nie jest żadna konkurencja, dlatego że wszystkie stacje mogłyby mieć tego typu programy i jeszcze nadal nie spełnili zapotrzebowania – powiedziała w rozmowie z Szymonem Majewskim w Radiu Zet. Odniosła się też do zwolnienia Katarzyny Dowbor i oceniła decyzje Edwarda Miszczaka.

Dorota Szelągowska oceniła decyzje Edwarda Miszczaka

W programie „Nie mam pytań” Szymon Majewski spytał Dorotę Szelągowską, czy oglądała „Nasz nowy dom”. – Oczywiście, ja w ogóle Kasię bardzo lubię. (...) Miała fantastyczną ekipę. Oni wykonują ogromną pracę – powiedziała.

Przy okazji Dorota Szelągowska oceniła decyzje Edwarda Miszczaka, z którym przez lata współpracowała w TVN-ie. Wspomniała też o zwolnieniu Katarzyny Dowbor. – Dziwię się, że nie została gdzieś na przykład w Fundacji Polsat, ale Edward przyszedł do Polsatu robić swoją telewizję. Ja go bardzo lubię, cenię i to jest człowiek, który zna się na tym, co robi i on ma jakiś swój pomysł – powiedziała.

Przypomnijmy, że Edward Miszczak już od jakiegoś czasu przeprowadza prawdziwe rewolucje w stacji Polsat. Zmiany zaczął od show „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie zwolnił dwóch jurorów – Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego, a na ich miejsce obsadził Pawła Domagałę. Plotkuje się, że po zmianach w „Naszym nowym domu” przyjdzie czas na zmiany w „Tańcu z Gwiazdami”.

