Roksana Węgiel zarabia 30 tysięcy złotych za koncert? Menadżer komentuje

Roksana Węgiel bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Sławę zyskała, wygrywają „The Voice Kids”, a potem Eurowizję Junior. Od tamtego momentu jej kariera nabrała rozpędu, a ona sama jest juz milionerką. Teraz głos w sprawie jej zarobków zabrał menadżer. Postanowił skomentować medialne spekulacje.

Roksana Węgiel zarabia 30 tysięcy złotych za koncert?

Ostatnio media chętnie poruszają temat zarobków Roksany Węgiel. Zaczęło się od jej śmiałego wyznania w rozmowie z Żurnalistą. Wokalista przyznała, że gdy na jej konto trafił pierwszy milion, ucieszyła się.

– Nawet się trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie. Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu. Wiadomo, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest tak naprawdę dla mnie jakiś priorytet – powiedziała wtedy.

Ujawniono zarobki Roksany Węgiel

Teraz z kolei „Super Express” dotarł do informacji, że za jeden występ Roksana Węgiel bierze od 20 to 30 tysięcy złotych. Doniesienia te postanowił skomentować menadżer Roksany Węgiel w rozmowie z serwisem Plejada.

„Kwoty podawane przez media zawierają w sobie koszty opłacenia muzyków, logistyki (transportu), oświetlenia, nagłośnienia, tour menedżera, techniki i nie stanowią bezpośrednio całości zarobku artystki” – powiedział.

Tymczasem Roksana Węgiel nie skupia się obecnie za samych zarobkach, ale przede wszystkim na życiu prywatnym. Ostatnio ujawniła, że zaręczyła się ze swoim 8 lat starszym partnerem, producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Młoda artystka już szuka sukni ślubnej. Ostatnio była też pytana o intercyzę. – To newralgiczny temat. Uważam, że jak się jest z kimś w małżeństwie, to i tak wszystko macie wspólne, wszystko jest wasze. To jest ciężki temat, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Kiedy masz zdrową relację w małżeństwie, żyjecie po prostu razem – powiedziała w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.

