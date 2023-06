Harrison Ford i Anthony Mackie na pierwszej fotce z nowego „Kapitana Ameryki”. Jest zmiana tytułu!

Przypomnijmy, film nosić miał tytuł „Captain America: New World Order”. Teraz projekt zatytułowany jest „Captain America: Brave New World”. Komentujący fani zwracają uwagę, że jest to zmiana „na plus” i całkowicie zrozumiana, biorąc pod uwagę fakt, że koncepcja „nowego porządku świata” zakorzeniona jest w antysemityzmie. Nowy tytuł jest też bezpośrednim odniesieniem do komiksu, a część fanów pisze, że też ukłonem w stronę powieści Aldousa Huxleya z 1932 roku „Nowy wspaniały świat”.

Pierwsza fotka z planu nowego „Kapitana Ameryki”

Wiadomość o nowym tytule zbiegła się też z zaprezentowaniem nam pierwszej fotki z planu nowej odsłony „Kapitana Ameryki”. Widzimy na niej po raz pierwszy Harrisona Forda, który zagra Thaddeusa „Thunderbolta” Rossa. To kolejna franczyza, której aktor stanie się częścią po kultowym „Indiana Jonesie” i „Gwiezdnych wojnach”.

Na fotce widzimy też samego Anthony'ego Mackie, który pierwszy raz wcieli się w rolę Kapitana Ameryki po tym, jak Steve Roger (Chris Evans) zostawił mu w jego rękach swoją tarczę po wydarzeniach z „Avengers: Koniec Gry”. Chociaż o fabule filmu wiemy jeszcze niewiele, w obsadzie zobaczymy jeszcze Danny'ego Ramireza, Carla Lumbly'ego, Liv Tyler, Tima Blake'a Nelsona, Shirę Haas i Xosha Roquemore'a.

Premiera „Captain America: Brave New World”

„Captain America: Brave New World” ma trafić do kin 3 maja 2023 roku.

