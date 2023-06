Magda Mołek o mobbingu w TVN. Opowiedziała o szokującej sytuacji

Magda Mołek jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Przez lata mogliśmy ją podziwiać w „Dzień Dobry TVN”. Ze stacją TVN była związana aż przez 16 lat, a 3 lata temu nagle odeszła z pracy. Zaczęła prowadzić swój kanał w serwisie Youtube „W moim stylu”. Jak się okazuje, od dawna o tym marzyła.

Magda Mołek opowiedziała o pracy w TVN-ie

Magda Mołek wystąpiła w podcaście „Kobiety objaśniają świat”, w którym opowiedziała o odejściu ze stacji TVN. Przyznała, że przez lata dojrzewała do tej decyzji.

– Zawsze czułam, że chcę robić coś więcej, inaczej i nie potrafiłam za bardzo tego sczytać ze swojej świadomości, albo podświadomości. Dlatego z TVN odchodziłam psychicznie dziesięć lat, ja po prostu dziesięć lat się kotłowałam. Pracowałam tam w sumie 16 lat, ale dziesięć tych ostatnich to już było takie myślenie o tym, dlaczego mi jest niewygodnie, co ja robię źle, dlaczego ja się w tym nie odnajduje, dlaczego to mnie przerasta – powiedziała Magda Mołek.

Dziennikarka nawiązała też do mobbingu, o którym dużo się mówi. Ostatnio Anna Wendzikowska przyznała, że temat ten nie był jej obcy w „Dzień Dobry TVN”. Okazuje się, że Magda Mołek nie doświadczyła go, ale wspomniała o jednej szokującej sytuacji.

„To jest w ogóle taki teren, na który wchodzę w opowieściach, bo je słyszałam stamtąd, ale ich nie doświadczyłam. A może byłam świadkinią w tym sensie, że pamiętam spotkanie z jedną z dziennikarek, reporterek pracujących w”DDTVN„, która najpierw siedziała ze mną na kolegium, a jak się skończyło kolegium, to (...) weszłam do łazienki i zastałam szlochającą strasznie dziewczynę. Byłam przerażona, natychmiast zapytałam, co się stało. Nastąpiła reakcja klasyczna, czyli otarcie łez”,nic absolutnie„, profesjonalizm i wyszła. (...) Więc myślę, że to był ten raz, kiedy ktoś płakał z powodu pracy, a nie”bo miała chore dziecko„. Gdyby miała chore dziecko, to by powiedziała, że to o to chodzi” – powiedziała Magda Mołek.

