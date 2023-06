Shakira ma romans z Lewisem Hamiltonem? Wspólne zdjęcie trafiło do sieci

Ostatni czas nie był dla Shakiry łaskawy. W 2022 roku rozstała się z Gerardem Piquem, z którym była związana od 2010 roku i z którym ma dwóch synów – Milana oraz Sashę. Hiszpańska gazeta „El Periodico” podała, że Shakira przyłapała swojego partnera na zdradzie. Piłkarz wyprowadził się z domu, a później wielokrotnie widziany był z 23-letnią studentką Clarą Chia Marti. Portal „Socialite” kilka razy publikował ich wspólne zdjęcia, m.in. z festiwalu Summerfest Cerdanya w Katalonii. Wygląda jednak na to, że i Shakira zaczęła układać sobie życie. Fani podejrzewają, że ma romans z Lewisem Hamiltonem.

Shakira spotyka się z Lewisem Hamiltonem?

Shakira wybrała się do Barcelony, co uwieczniła na swoim instagramowym profilu. „Miło wrócić do Barcelony” – napisała. Ostatnio dzieli swoje życie pomiędzy Miami a Barcelonę. Teraz pojawiła się w roli gościa na GP Hiszpanii w boksach Mercedesa. Potem natomiast wybrała się na wspólną kolację z Lewisem Hamiltonem i jego znajomymi. Zdjęcia z tej imprezy trafiły do mediów społecznościowych, a chwilę później obiegły media głównego nurtu na całym świecie. Fani zaczęli podejrzewać, że tych dwoje łączy coś więcej niż zwykła znajomość.

Wszystko przez to, że to nie pierwszy raz, gdy Shakira towarzyszy Hamiltonowi. Wcześniej para widziana była razem przy okazji GP Miami. Żadne z nich jednak nie chwali się wspólnymi zdjęciami w sieci. Zamiast tego Lewis Hamilton opublikował wpis, w którym świętował swój sukces – w GP Hiszpanii wywalczył kolejne podium w sezonie.

Galeria:

Shakira spotyka się z Lewisem Hamiltonem?twitter

„Wielkie wyrazy uznania dla wszystkich w garażu i fabryce za ciężką pracę, która została wykonana. Gratulacje też dla George'a Russella. To był wspaniały dzień dla zespołu i pozytywny znak, że zmierzamy we właściwym kierunku” – napisał Lewis Hamilton.

Czujni internauci zwracają przy okazji uwagę, że sportowiec ma słabość do pięknych piosenkarek. Wcześniej przez kilka lat tworzył burzliwą relację z Nicole Scherzinger. Był też podejrzewany o romans z Ritą Orą.

Czytaj też:

Dzieci Shakiry i Gerarda Pique stanęły po stronie mamy? Nie chcą widywać nowej dziewczyny piłkarzaCzytaj też:

Shakira wydała dramatyczne oświadczenie ws. swoich synów. „Błagam was”