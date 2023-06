15 nowych tytułów od Netflix. Lista premier tego tygodnia

Na czerwiec Netflix zapowiedział ponad 40 premier. W tym tygodniu na platformie pojawi się aż 15 nowych produkcji. Stworzyliśmy listę premier, dzięki której nie przeoczysz dobrych tytułów.

Premiery na Netflix w tygodniu do 5 do 11 czerwca

„Królowe Djursholm” – poniedziałek



Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami o grupie młodych zbuntowanych kobiet, które dokonały serii włamań w latach 90., szukając mocnych wrażeń oraz zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. Przedstawia obraz świata, w którym jednym przestępstwo uchodzi na sucho, a innym nie.

Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę „girl power”. Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie „Barracuda Queens”, odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia… Prawda?



„My little Pony: Zmieniaj świat” – wtorek

Ponownie witamy w Equestrii - krainie pełnej kucykowej magii. Gdy są z nami Zipp, Sunny, Izzy, Pipp i Hitch, przygoda czeka za rogiem!



„Miłość jest ślepa: Brazylia”, sezon 3. – środa

Program, który sprawdza, czy miłość naprawdę jest ślepa, czy też wygląd i wiek mają jednak spore znaczenie. Jego uczestnikami są single, którzy szukają kogoś, kto pokocha ich za to, kim naprawdę są, a nie za to, jak wyglądają. Zasiadają więc w odizolowanych kabinach, skąd odbywają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na swoją drugą połówkę. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i podglądania rozmówców w mediach społecznościowych muszą wybrać spośród nich przyszłego męża lub żonę. Dopiero po oświadczynach mogą po raz pierwszy w życiu zobaczyć osobę, której zaproponowali małżeństwo. Gospodarzami programu są Camila Queiroz i Klebber Toledo.





„Blade Runner 2049” – środa

Policjant odkrywa spisek, który może zniszczyć ludzkość.



„Arnold” – środa

Ten trzyczęściowy serial dokumentalny prezentuje drogę Arnolda Schwarzeneggera z austriackiej prowincji na amerykański szczyt. W serii szczerych wywiadów Schwarzenegger, jego przyjaciele, przeciwnicy, współpracownicy i obserwatorzy opowiadają właściwie o wszystkim — o dniach spędzanych na siłowni, triumfach w Hollywood, rządach w Kalifornii oraz radościach i zawirowaniach w życiu rodzinnym. To niezwykła opowieść o niezwykłej postaci.





„Tour de France: W sercu peletonu” – czwartek

Dokument śledzi z bliska wszystkie zaangażowane osoby, od samych kolarzy po menedżerów drużyn, pokazując, o jak wielką stawkę toczy się ten wyścig transmitowany w 190 terytoriach, który stał się prawdziwym międzynarodowym symbolem. Zobaczymy, co dzieje się za kulisami legendarnych drużyn — od etapu przygotowania po linię mety: AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ cycling Team, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Team Jumbo-Visma i Team Quick-Step Alpha Vinyl.



„Jeszcze nigdy...”, sezon 4. – czwartek

To komedia o dorastaniu i skomplikowanym życiu współczesnej nastoletniej Amerykanki o indyjskich korzeniach. W serialu występuje Maitreyi Ramakrishnan jako Devi, odnosząca sukcesy uczennica liceum, która łatwo daje się ponieść emocjom i często wplątuje się w trudne sytuacje. Twórczyniami serialu są producentki wykonawcze Mindy Kaling i Lang Fisher, która jest też showrunnerką.



„Bloodhounds” – piątek

Młodzi ludzie pogrążeni w bezlitosnym biznesie pożyczkowym ryzykują życiem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza.





„Zasoby ludzkie” – piątek



Twórcy przebojowej, nagradzanej animacji dla dorosłych „Big Mouth” przygotowali jeszcze bardziej kontrowersyjny i jeszcze bardziej sprośny serial „Zasoby Ludzkie”. W spin-offie poznamy kulisy codziennego życia stworów, takich jak Potwory Hormony, Kicie Deprechy czy Czarodzieje wstydu, które towarzyszą ludziom w każdym aspekcie życia, od dojrzewania przez rodzicielstwo aż po jesień życia. Choć głównymi bohaterami są tu potwory, szybko okazuje się, że i one mają wiele ludzkich cech.



„Tex Mex Motors” – piątek



Wraki zmieniają się w klejnoty w rękach tych specjalistów, którzy sprowadzają samochody z Meksyku do El Paso i przeprowadzają radykalne renowacje.



„Świat mnie nie pokona” – piątek



Gdy pewien dawny znajomy wraca po wielu latach w rodzinne strony, z trudem rozpoznaje świat, w którym dorastał. Zerocalcare chciałby coś dla niego zrobić, ale zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie pomóc mu znów poczuć się jak w domu i odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.



„Cudowne tygodnie” – piątek



Bohaterami komedii „Cudowne tygodnie” są trzy pary. Najpierw poznajemy odnoszącą sukcesy, nastawioną na karierę Anne (Sallie Harmsen), która po urlopie macierzyńskim uświadamia sobie, że dziecko dużo zmienia w życiu. W jej relacji z mężem Barrym (Soy Kroon) pojawiają się rysy. Anne dołącza do klubu dla matek założonego przez Kim (Katja Schuurman). Kim jest żoną Roos (Sarah Chronis). Razem wychowują dwójkę dzieci, które przyszły na świat dzięki pomocy ich przyjaciela Kaja (Louis Talpa). Nie wszystko jednak wygląda różowo. Ilse (Yolanthe Cabau) i jej mąż Sabri (Ilias Ojja) też borykają się z problemami. Pochodzą z różnych kultur i mają inne wizje wychowywania dziecka. To powoduje tarcia w ich związku, zwłaszcza gdy matka Sabri wprowadza się do nich, aby im pomóc.



„W moim stylu” – piątek

Merve pragnie wieść beztroskie życie, ale rzeczywistość weryfikuje jej plany. Aby ustrzec się przed eksmisją, zakłada start-up — i wchodzi w pikantny układ z inwestorem.





„Karciany morderca” – piątek



Alfredo Galán Sotillo zabił sześć osób i próbował zabić trzy inne, zostając pierwszym hiszpańskim seryjnym mordercą. Wybierał swoje ofiary losowo. Strzelał do nich z pistoletu, który nielegalnie przywiózł do Hiszpanii z Bośni, gdzie uczestniczył w misji humanitarnej w ramach służby wojskowej. Został skazany na 142 lata więzienia. Odsiedzi maksymalny pułap kary — 25 lat. Z więzienia wyjdzie, gdy skończy 52 lata.



„Big Short” – sobota

