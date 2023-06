Katarzyna Skrzynecka skomentowała zwolnienie Katarzyny Dowbor. Zwróciła uwagę na jej zachowanie

Nie milkną echa głośnego zwolnienia Katarzyny Dowbor z posady prowadzącej program „Nasz nowy dom”. Stało się to po 10 latach i zarówno znajomi prowadzącej, jak i jej fani oraz widzowie programu nie ukrywają w związku z tym szoku i zaskoczenia. Teraz głos w tej sprawie zabrała Katarzyna Skrzynecka, która sama w styczniu tego roku straciła pracę w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Doskonale więc zdaje sobie sprawę, co mogła czuć jej koleżanka z branży.

Katarzyna Skrzynecka skomentowała zwolnienie Katarzyny Dowbor

Katarzyna Skrzynecka udzieliła wywiadu serwisowi Jastrząb Post, w którym odniosła się do zwolnienia Katarzyny Dowbor. Wspomniała, że jej koleżanka obchodzi w tym roku jubileusz swojej pracy zawodowej.

„Myślę, że to było szczególnie smutne pożegnanie, bo Kasia Dowbor, z tego, co wiem, w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę swojej pracy zawodowej i tak przykro się to potoczyło, że nie mogła celebrować swojego jubileuszu zawodowego właśnie w tym programie, który jest jej symbolem przez ostatnie lata” – powiedziała Katarzyna Skrzynecka.

Przy okazji Katarzyna Skrzynecka odniosła się też do zachowania Katarzyny Dowbor. Zwróciła uwagę, że ta zachowała się z dużą klasą. „To są decyzje, które nie od nas wszystkich zależą, należy to uszanować. Kasia też się w tym wszystkim zachowuje z ogromną klasą i szacunkiem dla swoich widzów, którzy dają jej ogromne wsparcie” – powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Gdy Katarzyna Skrzynecka sama straciła pracę w Polsacie, mogła liczyć na wsparcie przyjaciela – Piotra Gąsowskiego. On w imię solidarności porzucił prowadzenie polsatowskiego programu i nie krył swojego oburzenia na Instagramie.

Czytaj też:

Dowbor o Miszczaku: Widocznie jestem za stara dla pana dyrektoraCzytaj też:

Katarzyna Dowbor jednak była zaproszona na Telekamery? Stacja wydała oświadczenie