Kinga Rusin komentuje marsz 4 czerwca. Wspomniała o policjantach

Kinga Rusin od lat angażuje się w sprawy społeczne i polityczne, które chętnie porusza na swoim instagramowym profilu. Mimo że od lat podróżuje po świecie, to jednak zawsze uważnie obserwuje, co dzieje się w Polsce i pojawia się w kraju na ważnych wydarzeniach. Nie mogło jej więc zabraknąć podczas wielkiego marszu 4 czerwca, który odbył się w Warszawie. Na swoim profilu pokazała zdjęcia i opisała wydarzenie.

Kinga Rusin komentuje masz 4 czerwca

Kinga Rusin opublikowała wiele zdjęć z marszu, na których dumnie pozowała z polską flagą. Na fotografiach widać również tłumy, które zjawiły się na tym wydarzeniu. „PÓŁ MILIONA ludzi! Tu po prostu trzeba było być i to przeżyć. Warszawski marsz 4 czerwca 2023 przejdzie do historii. Takiego zrywu prodemokratycznej siły nie było jeszcze w wolnej Polsce! Tego nie można było nie zauważyć (choć tvpis bardzo się starała), tego nie wolno zignorować, choćby PiS zaklinał rzeczywistość” – napisała Kinga Rusin.

Dziennikarka podkreśliła też, kto brał udział w marszu – to osoby, które wybierają „uśmiechniętą, tolerancyjną, europejską Polskę z dobrą edukacją, historyczną prawdą, szacunkiem dla lekarzy, naukowców, nauczycieli, sędziów, z rządem przestrzegającym prawa i parlamentem stojącym na straży konstytucji oraz z prezydentem, z którego będziemy dumni! Polska zasługuje na najlepsze” – napisała Kinga Rusin.

Kinga Rusin opisała też spotkanie z policjantami. Niektórzy chcieli robić sobie z nią zdjęcia, ale prosili, by ich nie publikowała. „(...) Ale największą radość sprawili mi policjanci, którzy lekko zakłopotani spytali, czy możemy się razem sfotografować, ale prosili żeby nie publikować ich wizerunków… („bo wie Pani jak to się może skończyć…”). Czyż to nie najlepsze podsumowanie obecnej władzy?” – dodała na koniec.

