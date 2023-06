Aktor z „The Crown” dołącza do Brada Pitta w obsadzie filmu o Formule 1

Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick”) reżyseruje i produkuje film wraz z Lewisem Hamiltonem, siedmiokrotnym mistrzem Formuły 1. Za obrazem stoi Apple Original Films, a powstaje on także we współpracy z całą społecznością F1 – w tym Formułą 1 czy FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa). Scenariusz napisał nominowany do Oscara Ehren Kruger.

Co wiemy o fabule niezatytułowanego jeszcze filmu? Brad Pitt wciela się w byłego kierowcę, który wraca na tor. Rola Menziesa jest obecnie utrzymywana w tajemnicy. Zdjęcia do filmu ruszą tego lata – będą powstawać podczas różnych Grand Prix.

Jest to drugi film fabularny Apple Studios we współpracy z Bradem Pittem i Plan B Entertainment. Wcześniej ogłoszono obraz, w którym aktor gra z Georgem Clooneyem, a reżyseruje Jon Watts.

Tobiasa Menziesa ostatnio oglądać mogliśmy w „The Crown” Netfliksa, gdzie zagrał Filipa, księcia Edynburga. Wcześniej aktor pojawił sie też w produkcjach takich jak „Gra o tron” (jako Edmure Tully), „Outlander” (Frank Randall), „Nocny recepcjonista” (Geoffrey Dromgoole) czy „Czarne lustro” (Liam Monroe – 1. odcinek).

