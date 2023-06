Netflix usuwa ponad 20 tytułów. Tego już niedługo nie obejrzysz

W czerwcu na Netflix trafi według zapowiedzi ponad 40 nowych tytułów. Jednocześnie platforma, jak co miesiąc, pozbywa się niektórych tytułów. Wśród nich znajdzie się między innymi polski „Bodo”. Co jeszcze zniknie z Netflix? Oto pełna lista tych tytułów.

„Mamy tylko dziś” – do 1 czerwca



Żywiołowa piosenkarka wygrywa lunch z legendą komedii. Para nawiązuje bliską więź, która pozwala im przezwyciężyć różnicę wieku i odkryć nowy wymiar miłości.



„Amor.com” – do 1 czerwca



Kiedy blogerka zakochuje się we vlogerze, ich romans staje się przebojem Internetu. Sprawy się komplikują, gdy trzeba oddzielić świat wirtualny od rzeczywistego.



„Something in the Rain” – do 2 czerwca



Karierowiczka, której związek niedawno się rozpadł, zaprzyjaźnia się z młodszym bratem swojej najlepszej przyjaciółki, który dopiero co wrócił z zagranicy.



„Wymarzony koń” – do 3 czerwca



Kobieta przekonuje mieszkańców walijskiego miasteczka, by pomogli jej wyhodować konia wyścigowego. Jednak droga na szczyt jest długa i wyboista.



„Niech żyją koty!” – do 5 czerwca



Koci celebryta Abatutu przedstawia czarującą kolekcję filmików z udziałem czasem rozbrykanych, a czasem majestatycznych kotów uchwyconych w przeróżnych sytuacjach.



„Wołyń” – do 6 czerwca



Młoda Polka robi wszystko, by przetrwać czas niekończącej się rzezi w ogarniętym chaosem kraju, przez który przetacza się II wojna światowa.



„Bodo” – do 8 czerwca



Kochał scenę i kobiety — z wzajemnością. Aktor i reżyser Eugeniusz Bodo był, bez wątpienia, jedną z największych gwiazd międzywojennej Polski.



„Jednostka 42” – do 14 czerwca



Owdowiały policjant podejmuje współpracę z byłą hakerką i staje na czele jednostki walczącej z belgijskimi cyberprzestępcami.



„Tęczowa Rubinka” – do 29 czerwca



Ruby wyrusza ze swoim misiem Ptysiem w magiczną podróż do tęczowej wioski, w której zabawki ożywają — i gdzie zawsze znajdzie się jakaś zagadka do rozwiązania.



„Pucca: Przepis na miłość” – do 29 czerwca



Pucca walczy o uratowanie rodzinnej restauracji i próbuje zdobyć serce Garu.



„Robot Trains” – do 29 czerwca



Utrzymanie porządku w świecie pociągów nie jest łatwym zadaniem. Jednak dla tych pięciu pociągów, które zmieniają się w roboty, każde wyzwanie to świetna przygoda.



„Potomkowie Słońca” – do 30 czerwca



Związek bohaterskiego żołnierza i znakomitej lekarki rozpada się z powodu odmiennych zapatrywań na życie. Jednak los ma wobec nich swoje plany.



„Fight for My Way” – do 30 czerwca



Były mistrz taekwondo i pracownica punktu informacyjnego próbują realizować marzenia w świecie, który nie sprzyja przeciętniakom.



„Are You Human” – do 30 czerwca



Wybitna badaczka mózgu i sztucznej inteligencji, która zostaje rozdzielona z synem, buduje robota do złudzenia przypominającego jej dziecko.



„School 2017” – do 30 czerwca



W kontynuacji popularnego serialu uczniowie muszą się zmierzyć z nowymi problemami i odebrać życiowe lekcje, jednocześnie próbując poradzić sobie z trudami dorastania.



„My Golden Life” – do 30 czerwca



Jest ambitna, ciężko pracuje i pragnie znaleźć pracę na pełen etat. Jednak jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy na jaw wychodzi rodzinny sekret.



„El Chema” – do 30 czerwca



Opowieść o człowieku, który przeszedł drogę od sprytnego przemytnika narkotyków do okrytego wyjątkowo złą sławą szefa kartelu narkotykowego.



„Radio Romance” – do 30 czerwca



Aspirującej scenarzystce programu radiowego udaje się zaprosić do współpracy sławnego aktora, który swoją prawdziwą twarz kryje za maską artysty.



„Młodzi Tytani: Akcja!” – do 30 czerwca



W chwilach wolnych od sprzeczek i rywalizacji mieszkający razem superbohaterowie Robin, Gwiazdka, Raven, Bestia i Cyborg bronią Jump City przed złoczyńcami.



„Black Knight: The Man Who Guards Me” – do 30 czerwca



Zrobi wszystko, by uchronić kobietę, którą kocha. Sytuacja się komplikuje, gdy poznaje agentkę biura podróży, która może być powiązana z jego przeszłością.



„Good Manager” – do 30 czerwca



Księgowy, który jest mistrzem sprzeniewierzania pieniędzy, niespodziewanie zostaje bohaterem, kiedy zaczyna pracę na nowym stanowisku.



„Queen for Seven Days” – do 30 czerwca



Żyjąca w czasach dynastii Joseon młoda szlachcianka z potężnego klanu poślubia księcia, jednak traci przywileje królowej po zaledwie tygodniu od koronacji króla.



„Kleo i Kubuś” – do 30 czerwca



Kleo i Kubuś to sympatyczne rodzeństwo, które próbuje sił w różnych zawodach, pomaga swoim braciom i siostrom w rozwiązywaniu problemów i przeżywa wesołe przygody. Dozwolony od lat: Dla każdego.Czytaj też:

